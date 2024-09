"Horyzont": Dzieło życia Kevina Costnera

Saga "Horyzont" nie bez przyczyny jest nazywana dziełem życia Kevina Costnera. Amerykański aktor chciał zrealizować ten projekt od lat i jak wspominał podczas rozmowy z Deadline, za trzy części zapłacił już około 98 milionów dolarów z własnej kieszenie. Jeżeli dorzuci do rachunku jeszcze czwartą odsłonę "Horyzontu", to koszty przekroczą 100 mln. Mimo frekwencyjnej i finansowej porażki filmu "Horyzont. Rozdział 1" Costner nie traci nadziei, że będzie lepiej. Opowiedział o tym podczas spotkania z dziennikarzami w trakcie odbywającego się właśnie Festiwalu w Wenecji, pisze serwis Deadline.

Reklama

"Horyzont: Rozdział 2" ma być pokazany w Wenecji poza konkursem. Wcześniej zaplanowano kinową premierę na 16 sierpnia, jednak po porażce pierwszej części studio zdecydowało się przesunąć drugą część o kilka tygodni.

"Film nie odniósł sukcesu, ale wiele filmów w mojej karierze przetrwało próbę czasu" - cytuje wypowiedź aktora serwis Deadline.

"Studio zadecydowało, żeby wypuścić część drugą sześć tygodni później. Przesunięcie daty premiery było również decyzją studia" - dodaje.

Jak się okazuje, dzięki tej zmianie premiera "Horyzont. Rozdział 2" wypadła wtedy, kiedy pierwotnie chciał Costner.

"Chciałem, żeby przerwa pomiędzy filmami trwała pięć lub sześć miesięcy, bo dzięki temu mogłem przyjechać do Wenecji... Gdyby było to tylko sześć tygodni, to by mnie tu nie było. To co się wydarzyło jest życiowym cudem. Zawsze planowałem przyjechać z tym filmem do Wenecji i nagle tak się stało".

"Horyzont": O czym opowiada film?

Tysiące marzycieli, poszukiwaczy lepszego jutra, przemierzają bezkresne terytoria Stanów Zjednoczonych z nadzieją na znalezienie swojego miejsca na Ziemi. Narażeni na ataki rdzennych mieszkańców, broniących swojej ziemi, mierzą się z własnymi słabościami i gniewem natury w drodze ku wymarzonemu celowi. Krzyżują się losy szlachetnych i podłych, silnych i słabych, odważnych i tchórzy. Tylko nieliczni z nich dotrą do szczęśliwego kresu tej wielkiej wędrówki.

W filmie "Horyzont 2" wystąpią Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Isabelle Fuhrman, Luke Wilson.