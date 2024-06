Rodzinny dramat z gwiazdorską obsadą. Mówi się, że to kandydat Netflix do Oscarów

"Jego trzy córki": O czym opowiada film?

"Jego trzy córki" to dramat w reżyserii Azazela Jacobsa o skomplikowanych relacjach rodzinnych w gwiazdorskiej obsadzie. W tytułowe role trzech sióstr wcielą się Carrie Coon, Elizabeth Olsen i Natasha Lyonne. Kiedy ojciec bohaterek podupada na zdrowiu, one muszą znaleźć sposób, żeby się... dogadać. W pozostałych rolach występują Jovan Adepo, Jay O. Sanders, Rudy Galvan, Jose Febus i Jasmine Bracey.

Carrie Coon to aktorka znana fanom seriali z fenomenalnych produkcji "Fargo" czy "Pozostawieni". Na dużym ekranie mogliśmy oglądać ją m.in. w "Zaginionej dziewczynie" oraz dwóch ostatnich odsłonach "Pogromców duchów". Natasha Lyonne sławę zyskała dzięki "Orange is the New Black". Swoją dobrą passę kontynuuje w kolejnych uznanych seriach - "Russian Doll" czy "Poker Face".

Elizabeth Olsen to najmłodsza z sióstr Olsen. Jak dotąd to ona właśnie ma największy dorobek filmowy. W jej filmografii znajdują się takie filmy jak "Red Lights", "W tajemnicy", "Wind River. Na przeklętej ziemi" oraz wiele produckji z komiksowego świata Marvela. Aktorka wcieliła się w postać Wandy Maximoff w "Kapitan Ameryka. Zimowy żołnierz", "Avengers. Wojna bez granic", "Avengers. Koniec gry", "Doktror Strange w uniwersum obłędu" czy serialu poświęconym tej bohaterce zatytułowanym "WandaVision".'

Zdjęcie "Jego trzy córki" / Sam Levy/Netflix

"Jego trzy córki": Kiedy i gdzie oglądać?

Jak donosi Variety, film "Jego trzy córki" zadebiutuje najpierw na ekranach niektórych kin. Premiera została zaplanowana na 6 września. W serwisie Netflix produkcja pojawi się dwa tygodnie później - 20 września.

Film, podobnie jak i inne produkcje Netflixa, która debiutowały w kinach, może być jednym z kandydatów do przyszłorocznych Oscarów. Wśród filmów platformy, jakie zostały nominowane do najważniejszej nagrody środowiska filmowego, znalazły się także m.in. "Historia małżeńska", "Roma", "Nie patrz w górę", "Na Zachodzie bez zmian".

