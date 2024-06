"Diabeł ubiera się u Prady": Gdzie obejrzeć kultowy film z Anne Hathaway i Meryl Streep?

O czym jest film "Diabeł ubiera się u Prady"?

"Diabeł ubiera się u Prady" to ekranizacja bestsellerowej powieści Lauren Weisberger. Film opowiada historię młodej dziewczyny, Andy Sachs, w której rolę wciela się Anne Hathaway. Andy zdobywa upragnioną posadę asystentki w jednym z najbardziej prestiżowych nowojorskich magazynów poświęconych modzie, licząc, że praca ta otworzy jej drzwi do wielkiej kariery w dziennikarstwie. Szybko jednak przekonuje się, że jej bezwzględna szefowa, Miranda Priestly, grana przez Meryl Streep, to prawdziwy "diabeł" w świecie mody. Praca u Mirandy staje się prawdziwym wyzwaniem, które wystawia na próbę jej cierpliwość, zdolności i poczucie własnej wartości.

Obsada filmu "Diabeł ubiera się u Prady"

Film "Diabeł ubiera się u Prady" może pochwalić się znakomitą obsadą aktorską. W roli Mirandy Priestly, bezwzględnej redaktorki naczelnej magazynu o modzie, zobaczymy Meryl Streep. Jej rola przyniosła jej Złoty Glob za najlepszą aktorkę w komedii lub musicalu. Anne Hathaway wciela się w postać Andy Sachs, młodej i ambitnej asystentki, która stara się przetrwać w surowym świecie mody. W filmie występują również Emily Blunt jako Emily Charlton, współpracowniczka Andy, oraz Stanley Tucci jako Nigel, doświadczony pracownik magazynu, który pomaga Andy odnaleźć się w nowym środowisku.

"Diabeł ubiera się u Prady" - gdzie obejrzeć film online?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie obejrzeć "Diabeł ubiera się u Prady" online, masz kilka opcji do wyboru. Film dostępny jest w ramach abonamentu na platformach Netflix i Disney+. Dla tych, którzy wolą wypożyczyć lub kupić film, dostępne są opcje na Megogo, Apple TV oraz Rakuten TV. Każda z tych platform umożliwia legalne i wygodne oglądanie filmu w dowolnym miejscu i czasie.

