Opowieść o niezwykłej misji i bohaterkach. Netflix przedstawi przejmującą historię

Szykuje się nowy hit Netfliksa? O czym opowiada film?

W grudniu 2024 roku na Netflix trafi filmowa opowieść o kobiecej jednostce i niezwykłych bohaterkach, które walczyły poza granicami Stanów Zjednoczonych. Film fabularny powstał na podstawie artykułu autorstwa Kevina M. Hymela. W roli głównej zobaczymy uznaną aktorkę znaną z serialowego fenomenu "Skandal" - Kerry Washington.

Inspiracją dla filmu "Batalion 6888" ("The Six Tripple Eight") była historia 6888 Centralnego Batalionu Pocztowego, których "niezwykła misja i łącząca kobiety determinacja sprawiły, że te nieznane bohaterki niosły nadzieję i przełamywały bariery" - czytamy w oficjalnym opisie produckji.

Reżyserem filmu jest Tyler Perry, odpowiedzialny m.in. za takie tytuły jak "Mea Culpa" czy "Upadek Grace". W obsadzie znaleźli się Ebony Obsidian, Milauna Jackson, Kylie Jefferson, Susan Sarandon, oraz Dean Norris, Sam Waterston.

"Batalion 6888": Kiedy i gdzie oglądać?

Najnowszy film oryginalny Netflix pojawi się na platformie 20 grudnia 2024 roku.

