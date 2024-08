Adam Mickiewicz to postać, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Geniusz poetycki, którego dzieła zna każdy Polak. Jednak za fasadą wielkiego artysty krył się człowiek z krwi i kości, targany namiętnościami i rozterkami serca. To właśnie ten aspekt życia wieszcza, dotąd skrywany w cieniu jego twórczości, stanie się osią fabuły najnowszego filmu Waldemara Szarka - "Niepewność. Zakochany Mickiewicz".

Poetycka miłość na letnich bezdrożach

Lato 1820 roku. Młody, 22-letni Adam Mickiewicz wyrusza na wakacyjną wędrówkę. Jego kroki wiodą go do malowniczego dworku pod Nowogródkiem, gdzie często gości jego przyjaciel, Tomasz Zan. Zan jest nieszczęśliwie zakochany w Maryli Wereszczakównie, córce właścicielki posiadłości. Maryla pozostaje obojętna na jego zaloty, ale szybko wpada w oko przybyłemu poecie.

Między Adamem a Marylą rodzi się uczucie. Jednak Mickiewicz, świadom uczuć przyjaciela, stara się stłumić rodzącą się w nim miłość. Niestety, serce nie sługa. Z każdym dniem uczucie między młodymi rośnie, a notatnik poety zapełnia się kolejnymi, natchnionymi wierszami. Gdy Zan zmuszony jest wyjechać, wydaje się, że nic już nie stanie na drodze ich szczęściu.

Nikodem Rozbicki jako charyzmatyczny poeta

W postać młodego Mickiewicza wcieli się Nikodem Rozbicki. Aktor przyznaje, że rola ta stanowi dla niego ogromne wyzwanie, do którego przygotowywał się od dawna. "Czuję, że to dobry moment, by opowiedzieć o Adamie Mickiewiczu. I że udźwignę to wyzwanie" - deklaruje Rozbicki.

Aktor podkreśla, że Mickiewicz był postacią niezwykle charyzmatyczną i silną. "Staramy się uchwycić takie momenty, w których młody Adam ma potrzebę patrzenia na świat trochę z góry. Jego wrażliwość nakazuje mu przeskoczyć bramę, zamiast czekać, aż ktoś ją przed nim otworzy" - tłumaczy Rozbicki.

Premiera już we wrześniu!

Premiera filmu "Niepewność. Zakochany Mickiewicz" zaplanowana jest na 13 września 2024 roku. Obok Nikodema Rozbickiego na ekranie zobaczymy m.in. Aleksandrę Piotrowską, Dorotę Landowską, Adriana Zarembę, Marka Kalitę, Piotra Garlickiego i Andrzeja Mastalerza.

Za reżyserię odpowiada Waldemar Szarek, a producentem realizującym jest Piotr Mikołajczak. Autorami scenariusza są Waldemar Szarek, Zuzanna Szarek i Paweł Jurek. Za zdjęcia odpowiada Bartosz Piotrowski, za kostiumy Marta Grudzińska, a za scenografię Magdalena Widelska-Władyka. Charakteryzację stworzył Tomasz Matraszek, zaś muzykę do "Niepewności" skomponował Andrzej Jagodziński.

