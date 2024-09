Największy kinowy hit tego lata zmierza na VOD. Kiedy premiera "Obcy: Romulus"?

"Obcy: Romulus": Premiera na VOD już wkrótce

"Obcy: Romulus" to jeden z największych tegorocznych hitów kinowych. Nie tylko cieszy się uznaniem widzów czy wielbicieli cyklu ale również krytyków. Na całym świecie produkcja zarobiła już 340 mln dolarów. Już w październiku film trafi na serwisy streamingowe. Będzie go można zobaczyć 15 października na Prime Video, AppleTV i Fandango, czyli platformy, które zaoferują opcję wypożyczenie tego tytułu. Na razie nie wiadomo, kiedy nowy "Obcy" zadebiutuje na Disney+.

"Obcy: Romulus": O czym opowiada film?

Akcja produkcji rozgrywa się między wydarzeniami przedstawionymi w filmach "Obcy - 8. pasażer Nostromo" a "Obcy - decydujące starcie". Romulus jest z kolei dryfującym w kosmosie wrakiem stacji badawczej. Główna bohaterka, Rain Carradine, pragnie uciec z odległej kolonii górniczej wraz z Andym - robotem stworzonym do opieki nad nią w zastępstwie rodziców. Razem dołączają do grupy młodych buntowników, którzy przejmują opuszczony statek kosmiczny i planują dotrzeć na bezpieczną planetę bez starzenia się - jest to możliwe dzięki wykorzystaniu komór kriogenicznych. Nowi pasażerowie nie spodziewają się jednak, że czyha na nich najbardziej przerażająca forma życia we wszechświecie...

