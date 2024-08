Jeden z największych hitów tego roku trafia na streaming. Gorące nowości tygodnia

"Branża", sezon trzeci, premiera: 12 sierpnia, Max

Młodzi bankierzy kształtują swoją tożsamość w świecie międzynarodowych finansów. Skomplikowane relacje, trudny świat biznesu, nowe sojusze oraz dawne konflikty zobaczymy w trzecim sezonie, który często porównywany do "Sukcesji". W najnowszych odcinkach w bardzo charakterystycznej roli zobaczymy gwiazdora "Gry o tron" Kita Haringtona.

Emily w Paryżu: Sezon 4 - Część 1, premiera: 15 sierpnia, Netflix

35-letnia Lily Collins, angielsko-amerykańska aktorka, wciela się w postać Emily Cooper w serialu "Emily w Paryżu" już od trzech sezonów. Niebawem na Netflixie zadebiutuje nowa odsłona show, podzielona na dwie części. Pierwsza trafi na streaming już 15 sierpnia, druga pojawi się 12 września.

"Bohaterka darzy uczuciem dwóch mężczyzn, ale Gabriel spodziewa się dziecka ze swoją byłą, natomiast Alfie właśnie znalazł potwierdzenie dla swoich największych obaw dotyczących Emily i Gabriela. Para wciąż ze sobą współpracuje, aby zdobyć gwiazdkę Michelin, a łącząca ich chemia jest tak silna, że sama zasługuje na kilka gwiazdek. Kłopot jednak w tym, że ich plany i marzenia mogą zniweczyć dwie wielkie tajemnice" - czytamy w informacji prasowej.

"Loteria", premiera: 15 sierpnia, Prime Video

"Loteria" to wielka gra, w której "należy zabić zwycięzcę przed zachodem słońca, aby odebrać nagrodę. W rolę Katie wciela się Awkwafina, która omyłkowo trafia na zwycięski kupon i niechętnie łączy siły z agentem ochrony loterii Noelem Cassidy (John Cena:, który musi chronić ją aż do zachodu słońca" w zamian za udział w zyskach.



"Furiosa", premiera: 16 sierpnia, Max

Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona z Zielonego Miejsca Wielu Matek. Wpada w ręce potężnej Hordy Bikerów, której przewodzi watażka Dementus. Po przebyciu Pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furiosa zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu - brzmi oficjalny opis filmu "Furiosa: Saga Mad Max" , czyli powrotu do kultowego dystopijnego świata, stworzonego przez George'a Millera ponad 30 lat temu w filmach z serii "Mad Max".

"Związek", premiera: 16 sierpnia, Netflix

"Związek" to najnowszy film akcji Netfliksa w gwiazdorskiej obsadzie.

Jak możemy dowiedzieć się z oficjalnego opisu, Mike (Mark Wahlberg), "trzeźwo myślący budowlaniec z New Jersey, zostaje niespodziewanie wciągnięty w niebezpieczną grę szpiegowską przez Roxanne (Halle Berry), swoją byłą dziewczynę z czasów liceum, która zleca mu ważną misję dla wywiadu USA".

