"Venom 3: Ostatni taniec" to zamknięcie trylogii o przygodach pechowego dziennikarza i pochodzącego z kosmosu symbionta. Fabuła opowie o ściganiu Venoma i Eddiego Brocka (Tom Hardy) przez przedstawicieli ich światów. Szalony duet będzie w związku z tym zmuszony podjąć niełatwą decyzję, która zaważy na ich dalszych losach. Zarówno za scenariusz, jak i reżyserię filmu odpowiada Kelly Marcel, dla której jest to debiut za kamerą. Poza Hardym w obsadzie znaleźli się również m.in. Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans i Stephen Graham.

"Venom 3: Ostatni taniec": porażka finansowa filmu

Najnowsza część "Venoma" zadebiutowała w kinach w miniony piątek. Chociaż film uplasował się na pierwszym miejscu w zestawieniu box-office, zarabiając 51 milionów dolarów w Ameryce Północnej, dochód ze sprzedaży biletów jest znacznie niższy, niż w przypadku dwóch poprzednich odsłon. "Venom" z 2018 roku zarobił 80 milionów dolarów, a druga część z 2021 roku rekordowe 90 milionów dolarów, mimo trwającej pandemii.

"Venom 3: Ostatni taniec" o budżecie 120 mln dolarów przyciągnął o wiele większą publiczność poza USA. Na całym świecie zgarnął 175 mln dolarów, co nadal nie jest zadowalającym wynkiem. Dla porównania, pierwsza odsłona zarobiła łącznie 856 mln dolarów, a druga ponad 500 mln dolarów.

Ponadto zamknięcie trylogii nie przypadło do gustu krytykom. W serwisie Rotten Tomatoes film otrzymał tylko 37% pozytywnych ocen od recenzentów. Co ciekawe, widzowie pozytywnie ocenili go w 80%.