Filmowy hit dostępny na MAX. W rolach głównych gwiazdy "Top Gun: Maverick" i "Euforii"

"Tylko nie Ty": Film Willa Glucka

"Tylko nie ty" to nowa produkcja Willa Glucka ("To tylko seks", "Annie", "Piotruś Królik") oparta na scenariuszu autorstwa Ilany Wolpert. Główne role zagrali: gwiazda "Euforii" Sydney Sweeney i znany z "Top Gun: Maverick" Glen Powell . Film jest współczesną wersją szekspirowskiego "Wiele hałasu o nic".

Bea i Ben wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista relacja staje się lodowato zimna. Przynajmniej do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych - udają, że są parą.

"Tylko nie Ty": O czym opowiada film?

Historia tej niezwykłej dwójki zaczyna się, kiedy Bea (Sydney Sweeney) zostaje niespodziewanie uratowana z opresji przez Bena (Glen Powell). Po krótkiej wymianie zdań umawiają się na pierwszą randkę. Kiedy wydawałoby się, że mogą stworzyć idealną parę, wszystko się psuje. Kolejne przypadkowe spotkania też nie wróżą niczego dobrego. Co stanie się, kiedy po raz kolejny trafią na siebie w samolocie lecąc na to samo wesele?

"Tylko nie Ty": Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Tylko nie Ty" jest dostępny od 2 sierpnia na platformie MAX.