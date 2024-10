Film z gwiazdorem "Reachera" ominął kina. W końcu można go obejrzeć w Polsce

Alan Ritchson: Film z jego udziałem można w końcu zobaczyć w Polsce

W grudniu 2023 roku premierę miał świąteczny film "Aniołowie są wśród nas" ("Ordinary Angels"), w którym u boku Hilary Swank wystąpił Alan Ritchson, czyli serialowy Reacher. Choć od światowej premiery minęło już trochę czasu, to dopiero teraz produkcję można zobaczyć w Polsce. Ominęła ona dystrybucję kinową i od razu wpadła na streaming.

Fabuła produkcji "Aniołowie są wśród nas" jest oparta na prawdziwych wydarzeniach - przedstawiła losy fryzjerki, która zebrała społeczność małego miasteczka, aby pomóc ojcu ocalić życie jego poważnie chorej córce i pomóc mu spłacić długi.

Film w Polsce można obejrzeć w serwisie Max.

Alan Ritchson: Kolejne projekty gwiazdora "Reachera"

Niedługo Alan Ritchson zacznie również pracy na planie komedii oraz filmu świątecznego "The Man With The Bag", w którym wystąpi razem z legendą kina akcji - Arnoldem Schwarzeneggerem. Aktorowi jednak trochę się chyba nudzi, ponieważ już nagrał sobie kolejny projekt. Tym razem będzie to obraz science fiction realizowany dla Netfliksa.

W produkcji zatytułowanej "War Machine", jak donosi serwis Deadline, Ritchson zagra komandosa, który przechodzi trudny trening, aby dołączyć do elitarnej jednostki. Jednak ostatniego dnia jemu i jego sojusznikom przyjdzie zmierzyć się z zagrożeniem, jakiego się nie spodziewali.

