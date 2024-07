"Gladiator II": Najbardziej wyczekiwana premiera roku

Jesienią tego roku w kinach zadebiutuje wyczekiwana druga część " Gladiatora " w reżyserii Ridleya Scotta . Bohaterem filmu jest dorosły już Lucjusz (Paul Mescal), wnuk Marka Aureliusza. Gdy walczy na wojnie, jego żona i przybrana matka zostają zabite. Mężczyznę przepełnia żądza zemsty i decyduje się na wędrówkę do Rzymu, by pomścić bliskich. Na ekranie zobaczymy m.in. Denzela Washingtona, Pedro Pascala, Josepha Quinna, Freda Hechingera and Dereka Jacobiego.



Reklama

Na barcelońskich targach CineEurope 2024, które odbyły się w czerwcu, zaprezentowano nowy zwiastun filmu wraz z materiałem dodatkowym, na którym uczestnicy zobaczyli Paula Mescala i Pedro Pascala. Ze strony twórców popłynęło wiele zachwytów - ponoć naprawdę na ten film warto czekać.

"Gladiator II": Opublikowano pierwsze oficjalne zdjęcia z filmu