Dopiero wszedł do kin, a już jest hitem! Amerykanie uwielbiają ten film

"Kod zła" ("Longlegs") to oryginalny horror z 2024 roku, w którym utalentowana agentka FBI Lee Harker przydzielona zostaje do nierozwiązanej sprawy seryjnego przestępcy. W miarę postępów odkrywa nie tylko przerażające fakty, ale też osobisty związek ze ściganym. Rozpoczyna walkę z czasem, w której musi zdążyć, by uratować niewinnych ludzi. Atmosfera grozy i napięcia rośnie z każdą minutą.

"Kod zła" ("Longless") podbił kina w Stanach!

W główną postać wcieliła się Maika Monroe ("Coś za mną chodzi", "Watcher"), a na ekranie w roli antagonisty partneruje jej Nicolas Cage ("Wpływ księżyca", "Adaptacja"). W filmie dołączyli do nich również Alicia Witt ("Dwa tygodnie na miłość", "Ulice strachu") oraz Blair Underwood ("Desperatki", "Seks w wielkim mieście"). Za reżyserię odpowiadał Oz Perkins (“Legalna blondynka", “Jaś i Małgosia").

Napędzany entuzjastycznymi recenzjami i piekielną kampanią marketingową film okazał się ogromnym sukcesem kasowym w pierwszych dniach premiery w Stanach. W weekend trafił do 2510 amerykańskich kin i zarobił imponujące 22,6 miliona dolarów! To daje produkcji Perkinsa najbardziej dochodowy weekend otwarcia w przypadku oryginalnego horroru w tym roku.

Dla porównania klasyk gatunku wytwórni A24 "Dziedzictwo. Hereditary" z 2018 roku w weekend otwarcia zarobił jedyne 13,5 miliona dolarów.

Budżet filmu "Kod zła" wyniósł 10 milionów dolarów, co oznacza, że już jest rentowny. Ponadto Discussing Film zauważa, że zaliczył "najlepszy początek dla niezależnego horroru od dekady". Mówi się, że może znacząco wpłynąć na styl realizacji horrorów w kolejnych latach.

Gdzie zobaczyć w Polsce?

W Polsce film trafił do kin 12 lipca i jak dotąd przyciągnął do sal wielu widzów. Czy osiągnie sukces kasowy też i w naszym kraju?

