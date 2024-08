Debiutuje jako reżyserka. Na premierze jej filmu same wielkie nazwiska!

35-letnia Amerykanka, Zoë Kravitz, do tej pory znana była głównie jako aktorka. Zdobyła popularność dzięki występom w takich filmach jak "Mad Max: Na drodze gniewu" (2015), "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" (2016) oraz "The Batman" (2022), gdzie zagrała postać Seliny Kyle, czyli Catwoman. Wystąpiła również w serialu "Wielkie kłamstewka" oraz filmie "Niezgodna" (2014). Oprócz kariery aktorskiej Zoë angażuje się także w muzykę jako frontmanka zespołu "Lolawolf".

Zoë Kravitz i jej debiut reżyserski "Mrugnij dwa razy"

W 2021 został ogłoszony jej debiut reżyserski. Pierwotnie nosił tytuł "Pussy Island", jednak obecnie wejdzie do kin anglojęzycznych jako "Blink Twice", a w Polsce widzowie zobaczą go z tytułem "Mrugnij dwa razy". Kravitz jest również producentką i współautorką scenariusza filmu.

W główną rolę wcielił się jej ukochany Channing Tatum. Celebrytka podobno od początku widziała go jako wiodącego aktora w swoim filmie. Ich miłość rozkwitła na planie i po dwóch latach para jest już narzeczeństwem. 35-latka wcześniej była w związku małżeńskim z Karlem Glusmanem.

Lenny Kravitz, Channing Tatum i Salma Hayek na premierze "Mrugnij dwa razy"

Zakochani zachwycali na londyńskiej premierze filmu Kravitz w zjawiskowych strojach. Reżyserka miała na sobie czerwoną maxi sukienkę z paskiem, do której dobrała przyciągające uwagę kolczyki i zaczesane włosy. Jej partner postawił na klasyczny czarny garnitur z krawatem w tym samym kolorze i lakierowane buty.