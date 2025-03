Tylko w Interii! Producent "Dziewczyny z igłą" na Oscarach! "Czuję jakbym wygrał wszystko"

- Jestem totalnie podekscytowany. Nie nastawiam się na nic. Czuję jakbym wygrał wszystko, co mógłbym wygrać - mówi producent "Dziewczyny z igłą" Mariusz Włodarski w rozmowie z Arturem Zaborskim. Dzisiaj w Los Angeles odbyło się spotkanie z nominowanym do Oscara w kategorii "najlepszy film międzynarodowy". Nasz wysłannik jest od kilku dni na miejscu i relacjonuje na gorąco, co dzieje się tuż przed oscarową galą.

Mariusz Włodarski w rozmowie z Arturem Zaborskim w Los Angeles /materiały prasowe