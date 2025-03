1:42 Hawn i Garfield wręczą też Oscara za najlepszą animację krótkometrażową. Wygrywa "W cieniu cyprysu". Irańscy twórcy Shirin Sohani i Hossein Molayemi podkreślają, że to surrealistyczne uczucie, ponieważ dopiero wczoraj otrzymali wizę, a kilka godzin temu wylądowali w Los Angeles. "To prawdziwy cud" - zapewniają.



1:37 Na scenie Andrew Garfield i Goldie Hawn. Wręczą Oscara za najlepszą animację. Czy zgodnie z oczekiwaniami wygra "Dziki robot"? Jednak nie! Triumfuje łotewski "Flow", który jest też nominowany w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Statuetki odbierają reżyser Gints Zilbalodis oraz Matīss Kaža, Ron Dyens, i Gregory Zalcman. Podkreślają, że to pierwsza w historii łotewska nominacja, a także, że warto wspierać kino niezależne.



1:27 Na scenie zeszłoroczny laureat Oscara Robert Downey Jr. Wręczy Oscara za najlepszą drugoplanową rolę męską. To kategoria w której nie może być niespodzianki. Od dawna faworytem jest w niej Kieran Culkin za nakręcony w Polsce "Prawdziwy ból". On też wygrywa! "Dziękuję panie Downey. To dużo dla mnie znaczy, ze odbieram statuetkę właśnie od ciebie. Zapomniałem już wszystko, co chciałem powiedzieć" - mówi Culkin i dziękuje swojej agentce oraz reżyserowi filmu, a jednocześnie swojemu koledze z planu Jesse'emu Eisenbergowi. Następnie opowiada, że żona obiecała mu czwórkę dzieci, jak dostanie Oscara.



1:25 Czas na piosenkę w wykonaniu gospodarza, który zapewnia w niej, że "nie będzie tracił waszego czasu" dzisiejszego wieczoru.



1:21 "Jak tyś się ubrał?" - O'Brien mówi ze sceny do siedzącego w dresie na widowni Adama Sandlera, co jest jawnym nawiązaniem do niedawnej afery w Białym Domu.



1:15 O'Brien przedstawia nominowane w najważniejszej kategorii filmy. Śmieje się z "Wicked", "The Brutalist", "Anory" czy "Konklawe". Dostaje się Karli Sofii Gascon za aferę z jej starymi tweetami. "Karla, jak będziesz o mnie tweetować, pamiętaj, nazywam się Jimmy Kimmel" - mówi O'Brien. "Timmie, piękny garnitur, nikt cię nie potrąci, jak będziesz wracał do domu na rowerze" - śmieje się z Chalameta. Żartuje również z przejęcia franczyzy Jamesa Bonda przez Amazon. Pokazuje stare zdjęcia nominowanych do Oscara gwiazd, a także swoje.



1:10 Czas na gospodarza gali, Conana O'Briena. "Jestem bardzo podekscytowany" - zapewnia. "Wiem, co sobie myślicie. Conan się nie operował? Wygląda na swój wiek" - żartuje. "Jesteście gotowi? Bo ja tak!" - przekonuje.



1:08 Gwiazdy brawurowo zaśpiewały razem znany z "Wicked" utwór "Defying Gravity". Za swój występ otrzymały owacje na stojąco.



1:05 Po niej na scenie pojawiła się jej koleżanka z planu, również nominowana do Oscara za rolę w "Wicked" - Cynthia Erivo.



1:03 Gwiazdy zgromadzone w Dolby Theathre i miliony osób przed telewizorami powitała Ariana Grande. Aktorka i piosenkarka zaśpiewała kultowy utwór "Over the Rainbow" z "Czarnoksiężnika z Oz", czyli filmu do którego nawiązywał "Wicked", w którym zagrała.



1:00 Startujemy! Gospodarzem imprezy jest w tym roku debiutant Conan O'Brien, komik i prowadzący wielu kultowych amerykańskich programów.