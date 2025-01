Historyczny moment dla kina. Gwiazda "Emilii Pérez" z szansą na Oscara

Karla Sofía Gascón - historia dzieje się na naszych oczach

Karla Sofía Gascón, gwiazda musicalu "Emilia Pérez", zdobyła nominację do Oscara w kategorii najlepsza aktorka. To absolutny przełom, bo Gascón jest pierwszą transpłciową osobą w historii, która może poszczycić się takim osiągnięciem.

"Emilia Pérez" to film Jacques'a Audiarda, który podbił serca widzów na całym świecie. Akademia Filmowa doceniła talent Gascón, nominując ją do najważniejszej nagrody w branży. Warto dodać, że wcześniej rola ta przyniosła jej uznanie na festiwalu w Cannes, gdzie wraz z pozostałymi aktorkami podzieliła się nagrodą dla najlepszej aktorki. To również był historyczny moment.

Reklama

Sukces Gascón to nie tylko jej osobiste zwycięstwo, ale także ważny krok dla całej społeczności LGBTQ+. Aktorka podkreśla, że reprezentuje nie tylko mniejszość, do której należy, ale także wszystkich tych, którzy pragną być wolni i autentyczni.

"Oczywiście reprezentuję mniejszość, którą reprezentuję. Ale myślę, że reprezentuję wiele osób na tym świecie, które chcą lub muszą być wolne. Mówię o moich kolegach, innych aktorach, którzy się rozwijają, którzy zaczynali od dołu i pracowali przez długi czas, odczuli to odrzucenie i nadal pracują, nadal się uczą i nadal się rozwijają" - powiedziała aktorka w rozmowie z "Deadline".

Historyczne momenty Oscarów

Choć Gascón jest pierwszą transpłciową osobą nominowaną do Oscara za rolę aktorską, warto pamiętać o innych artystach, którzy przetarli szlaki. Elliott Page, jeszcze przed coming outem, był nominowany za film "Juno". Kompozytorka Angela Morley dwukrotnie zdobyła nominację, a Anohni była nominowana za piosenkę do filmu dokumentalnego. Yance Ford zapisał się w historii jako pierwszy transpłciowy reżyser z nominacją. Wreszcie, film "Fantastyczna kobieta" z transpłciową aktorką Danielą Vegą w roli głównej, zdobył Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego.

Zobacz też: Weekend w kinie. Zachwycający Robbie Williams i nie tylko