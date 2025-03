W nocy z 2 na 3 marca odbyła się 97. ceremonia wręczenia Oscarów. Jak co roku, w gali wzięło udział wielu cenionych artystów, którzy zachwycali fotoreporterów specjalnie przygotowanymi na tę okazję kreacjami. Inne podejście do dress code'u przejawił aktor i komik Adam Sandler. Mężczyzna zasiadł na widowni Dolby Theatre w swobodnym, codziennym stroju. Złamanie regulaminu musiało mieć jednak konsekwencje...

Oscary 2025: zadziwiająca kreacja Adama Sandlera. Szybko opuścił galę

Adam Sandler postawił na luźny ubiór - mężczyzna założył niebieską bluzę z kapturem i spodenki. Jego kontrastujący wygląd szybko przyciągnął uwagę innych gości, w tym prowadzącego.

Reklama

"Adam, co masz na sobie?" - zapytał bez ogródek ze sceny Conan O’Brien.

"Nikt nawet nie pomyślał o tym, co mam na sobie, dopóki o tym nie wspomniałeś" - zauważył aktor w odpowiedzi.

Instagram Rolka Rozwiń

Gwiazdor nie poprzestał jednak wyłącznie na tym. Chwilę później postanowił bronić swojego wizerunku.

"Lubię swój wygląd. Ponieważ jestem dobrym człowiekiem. Nie przejmuję się tym, co noszę, a czego nie. Moje odlotowe spodenki gimnastyczne i puszysta bluza obrażają cię tak bardzo, że musiałeś naśmiewać się ze mnie przed rówieśnikami!" - mówił w kierunku prowadzącego, który po chwili go przeprosił. Mimo to, aktor postanowił wyjść z ceremonii.

Nim jednak opuścił widownię, podszedł jeszcze do Timothée Chalameta, objął go i wykrzyczał mu do mu do ucha swoim charakterystycznym głosem: "Chalamet!".

Oscary 2025: pojawił się na moment i zrobił furorę

Na koniec aktor zaprosił zgromadzonych na mecz koszykówki 5 vs 5 w Veteran Park. Jego krótka, choć wyrazista wizyta na gali, zachwyciła internautów.

"Adam Sandler to skarb",

"Adam Sandler jest jedyną osobą na świecie, której może ujść na sucho noszenie czegoś tego na rozdaniu Oscarów. Legenda".

Widzowie doszukują się w zachowaniu aktora podczas uroczystości nawiązań do prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Polityk podczas niedawnej wizyty w Białym Domu został skrytykowany za brak garnituru.

Zobacz też: Wielki zwycięzca tegorocznej gali. "Staram się rozbijać niesprawiedliwy stereotyp"