Barbra Streisand upamiętni legendy kina na rozdaniu Oscarów?

Szczegóły występu Streisand są wciąż ustalane przez organizatorów wydarzenia. Nie wiadomo, czy w czasie sekcji In Memoriam gwiazda wystąpi sama, czy też dołączą do niej inni artyści.

Warto przypomnieć, że w 2013 roku aktorka także wystąpiła w czasie upamiętnienia zmarłych ludzi kina. Wykonała nagrodzoną Oscarem piosenkę "The Way We Were" z autorstwa Marvina Hamlischa z filmu "Tacy byliśmy" z 1973 roku.

98. gala rozdania Oscarów. Legendy kina, które odeszły w ostatnich miesiącach

Streisand wystąpiła w nim z Robertem Redfordem. Wybitny aktor i reżyser zmarł we wrześniu 2025 roku w wieku 89 lat. Wśród legend ekranu, które odeszły od czasu ostatniego rozdania Oscarów, są między innymi Brigitte Bardot, Richard Chamberlain, Robert Duvall, Diane Keaton, Val Kilmer, Catherine O'Hara i Rob Reiner.

Kiedy odbędzie się 98. gala rozdania Oscarów?

98. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca czasu polskiego. Gospodarzem gali będzie komik Conan O'Brien.