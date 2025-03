Chociaż Los Angeles od Warszawy dzieli niemal 10 tys. kilometrów, emocje towarzyszące nominowanym twórcom, aktorom, producentom i dystrybutorom, w obu przypadkach sięgają zenitu! Nieprzypadkowo - przyznawane od 1999 roku Orły to jedne z najbardziej pożądanych i prestiżowych nagród w polskiej branży filmowej.

Tegoroczną galę poprowadzi Grażyna Torbicka. Orła za Osiągnięcia Życia odbierze Allan Starski. Laureatów w pozostałych kategoriach poznamy dziś wieczorem.

Kto ma szanse na statuetki?

W tym roku aż piętnaście nominacji do Orłów przypadło filmowi "Biała odwaga" w reżyserii Marcina Koszałki. O nagrody w trzynastu kategoriach walczy "Dziewczyna z igłą" w reżyserii Magnusa von Horna, produkcja, która była nominowana do Oscara w kategorii "najlepszy film międzynarodowy". Natomiast "Kulej. Dwie strony medalu" w reżyserii Xawerego Żuławskiego ma szansę na dziewięć statuetek.

O główne nagrody aktorskie ubiegają się m.in.: dwukrotnie nominowana do Orłów Sandra Drzymalska ("Biała odwaga", "Simona Kossak"), Małgorzata Hajewska-Krzysztofik ("Kobieta z..."), Michalina Olszańska ("Kulej. Dwie strony medalu", Vic Carmen Sonne ("Dziewczyna z igłą"), Jacek Borusiński ("Wróbel"), Maciej Damięcki ("Cisza nocna"), Marcin Dorociński ("Minghun") i Filip Pławiak ("Biała odwaga").

Dużym echem odbiła się także nominacja dla amerykańskiego aktora Kierana Culkina, za brawurową rolę drugoplanową w filmie "Prawdziwy ból" Jessego Eisenberga. Culkin Oscara już otrzymał. Jeśli zdobędzie także Orła, prawdopodobnie postawi go na tej samej półce, co statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej!

Oscarowa procedura głosowania

Podobnie jak w przypadku Oscarów, to w czyje ręce trafią prestiżowe statuetki, pozostaje ściśle strzeżoną tajemnicą aż do momentu otwarcia kopert na scenie. Za tajność głosowania i proces zliczania głosów blisko 1000-osobowej Polskiej Akademii Filmowej przyznającej Orły odpowiada wiodąca firma audytorska PwC - ta sama, która zlicza głosy i pilnuje tajemnicy głosowania Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznającej Oscary!

Przeprowadzenie głosowania i utrzymanie wyników głosowania w tajemnicy to nie lada przedsięwzięcie! Proces liczenia głosów odbywa się w tajnej kancelarii PwC. To pomieszczenie posiadające certyfikat bezpieczeństwa NATO: pozbawione okien, z drzwiami o grubości 50 cm i systemem szyfrującym wejścia oraz wyjścia partnerów, pozbawione dostępu do internetu. Czas, jaki partnerzy spędzają w kancelarii, jest zapisywany w specjalnym rejestrze. Miejsce, gdzie znajduje się kancelaria, pozostaje ścisłą tajemnicą firmy.

Za poprawność liczenia głosów odpowiada dwoje Partnerów PwC, Katarzyna Podgórna i Piotr Wyszogrodzki, którzy spełniają najwyższe standardy audytorskie, poparte międzynarodowymi certyfikatami. Koperty z wynikami głosowania, do czasu ich oficjalnego otwarcia na scenie, przechowywane są w sejfie tajnej kancelarii. Partnerzy PwC pieczętują je osobiście. Począwszy od pierwszej edycji Orłów do dziś służy im do tego specjalna, mechaniczna lakownica.

Do momentu otwarcia kopert podczas gali Orłów nikt poza partnerami PwC nie ma do nich dostępu. Zalakowane koperty są przekazywane odczytującym werdykt Akademii tuż przed wejściem na scenę, na której w świetle kamer łamany jest lak zabezpieczającej pieczęci. I dopiero wtedy, w świetle kamer i wobec publiczności zgromadzonej w teatrze, a także widzów gali Orłów, odczytywane jest nazwisko laureatki bądź laureata.

Znamy już jednego laureata

Jedynym laureatem Orłów, który poznaje werdykt jeszcze przed oficjalną galą, jest zdobywca Nagrody za Osiągnięcia Życia. Jego nazwisko ogłaszane jest wcześniej - na uroczystym spotkaniu nominowanych, które zwyczajowo odbywa się kilka dni przed oficjalnym wręczeniem statuetek. Laureat Orła za Osiągnięcia Życia jest więc jedynym twórcą zaproszonym na galę, któremu nie towarzyszy niepewność związana z oczekiwaniem na werdykt Akademii.

W tym roku Polską Nagrodę Filmową za Osiągnięcia Życia odbierze Allan Starski. To pierwszy w historii Orłów scenograf, który zdobywa Orła w tej kategorii! Wiadomość o nagrodzie przyjął z właściwą dla siebie skromnością. Dziękując Akademii, powiedział że Orzeł za Osiągnięcia Życia "nie będzie czuć się osamotniony, dołączy bowiem do sporej gromadki statuetek i będzie miał "dobre towarzystwo". W tym "dobrym towarzystwie" znajduje się m.in. Oscar za "Listę Schindlera" czy Cezar za "Pianistę"!

Wyjątkowa statuetka

Statuetka Orła, Polskiej Nagrody Filmowej, waży ok. 2 kg i ma 37 cm wysokości. Symbolizuje wznoszącego się orła i wykonywana jest ze szlachetnych materiałów - marmuru i brązu. Każda ze statuetek powstaje indywidualnie i jest wykonywana ręcznie przez wybitnego rzeźbiarza Adama Fedorowicza. Innymi słowy, nie ma dwóch identycznych statuetek - każda jest unikatową rzeźbą! Cały proces powstawania statuetki trwa trzy miesiące i jest niezwykle pracochłonny.

A jak rozpoczęła się ta historia? Jak zdradza autor statuetki - od plasteliny! Prototyp Orła, który Adam Fedorowicz zgłosił w konkursie na statuetkę Polskiej Nagrody Filmowej, wykonany był właśnie z plasteliny. Ta jednak rozpuściła się w trakcie transportu. Pozostały sterczące druty i bezkształtna masa. Na szczęście projekt udało się odtworzyć w noc poprzedzającą konkurs, który Adam Fedorowicz ostatecznie wygrał. I tak, od 27 lat, każdej wiosny w pracowni Fedorowicza powstaje szlachetne stadko filmowych Orłów!

Gwiazdorski czerwony dywan

Orły, Polskie Nagrody Filmowe, to także prestiżowy czerwony dywan, a na nim zjawiskowe kreacje, plejada gwiazd i osobowości filmowych, radość, ekscytacja, wzruszenia - słowem: moda i ogromne emocje!

Warto wiedzieć, że za kreacjami gwiazd biorącymi udział w gali 27. Orłów stoją najwięksi polscy projektanci mody, a także najzdolniejsi projektanci młodego pokolenia, których co roku organizator Orłów zaprasza do współpracy. Galę poprzedzają tygodnie przygotowań i przymiarek, bowiem kreacje dla prowadzących galę i gości specjalnych uroczystości nierzadko są szyte na miarę - specjalnie na ten jedyny w roku wieczór.

Na panie, które podczas gali pojawią się na scenie, czeka zwykle nie jedna, lecz kilka sukien, w tym parę "rezerwowych". Decyzja, w której ostatecznie wystąpią, bywa podejmowana w ostatniej chwili!.

I choć wszystko jest zawsze dopięte na przysłowiowy ostatni guzik, niespodziewane sytuacje i tak potrafią zaskoczyć organizatorów. Jedna z zakulisowych historii dotyczy muszki do smokingu jednego z filmowców, która w dniu gali "nie dojechała" na czas do teatru. Muszkę pożyczono więc od innego filmowca, który na scenie przemawiał tuż wcześniej! Wspólny dodatek do stroju obu - występujących po sobie - panów, okazał się wdzięcznym tematem zakulisowych anegdot, dowodząc, że sztuka improwizacji to ważna część pracy kostiumografów, nie tylko na planie filmowym!

Gdzie oglądać galę Orłów

Gala 27. Orłów odbędzie się 10 marca w Teatrze Polskim w Warszawie. Wydarzenie pokaże - na żywo - Telewizja Polska, która po ośmiu latach wraca do roli oficjalnego nadawcy i partnera telewizyjnego Polskich Nagród Filmowych.

O godz. 19:30 na antenie TVP Kultura rozpocznie się relacja z czerwonego dywanu 27. Orłów. Transmisję z gali w Teatrze Polskim będzie można oglądać na antenie TVP Kultura od godz. 20:15 i na antenie TVP1 od godz. 21:30, a także na platformie TVP VOD.

Interia przeprowadzi relację "na żywo" z wydarzenia!