Ta rola zmieniła wszystko

Wielu mówi, że prawdziwą sztuką nie jest wybicie się w branży, a pozostanie na szczycie. Inni twierdzą, że chodzi o to, by uniknąć zaszufladkowania. Kamili Urzędowskiej udały się wszystkie te rzeczy. Jeśli więc szukać kogoś młodego w polskim kinie, kto znalazł przepis na sukces, to trzeba wskazać na nią.

Kamila Urzędowska zjednała sobie polską publiczność rolą Jagny w "Chłopach" w 2023 roku. Choć strach przed zaszufladkowaniem był tutaj nieunikniony - w końcu porwała się na jedną z najbardziej ikonicznych postaci w polskim kinie - to aktorka nie pozwoliła, by strach ją sparaliżował i zmusił do wycofania się z roli. I słusznie, ponieważ do żadnego przyklejenia łatki 31-latce nie doszło. Co więcej, od tego czasu Urzędowska niemal nie schodzi z planu.

Reklama

Należy upatrywać tego w odwadze gwiazdy do grania bardzo zróżnicowanych postaci. Co więcej, osadzonych w zupełnie innych realiach. Wystarczy popatrzeć na tytuły z jej udziałem, które ukazały się na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy.

Kamila Urzędowska ma swoje pięć minut

Kariera Kamili Urzędowskiej nabrała rozpędu i nic nie wskazuje na to, by miała się zatrzymać. Dwie filmowe premiery i dwa nowe seriale - z takim bilansem Urzędowska zaczyna trzeci miesiąc 2025 roku. Niektórzy aktorzy nie mogą się pochwalić nawet dwoma nowymi projektami w ciągu 12 miesięcy. To mówi samo za siebie - Urzędowska ma swoje pięć minut.

Na początku stycznia na Netfliksie zadebiutował miniserial "Wzgórze psów", skupiający się na pisarzu, który wraca w rodzinne strony po tym, jak światło dnia ujrzała jego bestsellerowa powieść o mrocznej historii, która rzuciła cień na losy miasteczka, z którego się wywodzi. Lata temu doszło tam, do tragicznych wydarzeń, w wyniku których straciła życie jego ukochana Daria. To właśnie w nieżyjącą dziewczynę wcieliła się Kamila Urzędowska. Balansując na granicy jawy i wyobraźni, towarzyszy głównemu bohaterowi w dążeniu do prawdy o tym, co jej się stało.

Następnie można było obserwować Kamilę Urzędowską w osadzonej w szpiegowskim świecie nowości od Max zatytułowanej "Przesmyk", gdzie zagrała pracującą w polskim konsulacie na Białorusi Inkę Nawrot.

Teraz z kolei można oglądać aktorkę w komedii romantycznej "Przepiękne!". Gra tam postać, która może być jej bliska ze względu na problem, z którym się boryka. Jest on bowiem obecny w świecie kina. Jej filmowa Julia jest gotowa poświęcić wszystko, by przedłużyć swoją karierę w branży, która tak bardzo ceni młodość i urodę, że wszystko inne czasami zdaje się odkładać na bok.

Jakby tego było mało, Urzędowska jeszcze w tym tygodniu będzie mogła pochwalić się kolejną premierą filmową, i to w iście gwiazdorskiej obsadzie. W piątek w kinach pojawi się film "Wujek Foliarz", w którym zagrała pierwszą miłość głównego bohatera. Urzędowska wystąpiła w produkcji u boku takich sław jak Katarzyna Figura, Adam Woronowicz, Piotr Adamczyk oraz Andrzej Grabowski i Michał Sikorski. Ten ostatni również ma teraz swoje pięć minut za sprawą przebojowej roli Jakuba w hitowym "1670".

Zaczynała w "M jak miłość"

Kamila Urzędowska pochodzi z Nysy. To tam rozwijała na początku swój dryg do aktorstwa. Tam też ukończyła liceum, po którym postanowiła na poważnie zająć się swoją pasją. Dostała się do Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu, którą ukończyła w 2020 roku.

Pierwsze doświadczenia zdobywała na planach popularnych seriali, takich jak "Żmijowisko" i "M jak miłość". Przełom przyszedł stosunkowo szybko, bo już kilka lat po studiach. Tuż przed trzydziestką dostała rolę Jagny w nowej wersji "Chłopów".

Film ujrzał światło dzienne w 2023 roku, gdy Urzędowska miała 29 lat. Od tej pory niemal nie schodzi z planów, a każda jej kolejna rola zdobywa szerokie uznanie. Dzięki tej kreacji Urzędowska ugruntowała też swoją pozycję w branży i jest uznawana za jedną z najbardziej obiecujących polskich aktorek młodego pokolenia.