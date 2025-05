Filmy nagrodzone w Cannes w programie 25. MFF BNP Paribs Nowe Horyzonty

Nagrodę Jury otrzymał "Sirât" Olivera Laxe, a Specjalną Nagrodę Jury przyznano "Resurrection" w reżyserii Bi Gana. Oba filmy trafiły do dystrybucji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, które wprowadzi je na ekrany polskich kin. Wcześniej będą one miały swą polską premierę na 25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Interia jest patronem festiwalu.

Marciń Pieńkowski o "Sirât" i "Resurrection"

O laureatach tegorocznego festiwalu w Cannes pisze Marcin Pieńkowski, dyrektor Nowych Horyzontów. "'Sirât' Olivera Laxe okazał się najbardziej wystrzałowym filmem festiwalu w Cannes. Opowieść o ojcu szukającym córki na nielegalnych, pustynnych rave’ach w Maroku to odjazdowe połączenie survivalowego thrillera spod znaku 'Ceny strachu' z krytyczną perspektywą 'Zabriskie Point'. Fenomenalnie nakręcony film autora pamiętnej 'Siły ognia' trzyma w napięciu, zachwyca znakomitą ścieżką dźwiękową Kangdinga Raya i nie daje o sobie zapomnieć. Film – przygoda" - chwalił Pieńkowski z Cannes.

Zdjęcie Bi Gan i Juliette Binoche podczas ceremonii zamknięcia 78. MFF w Cannes / Pascal Le Segretain / Staff / Getty Images

"Z kolei 'Resurrection' chińskiego reżysera Bi Gana to kino totalne – wirtuozerska formalnie oda do medium filmowego. Epicki film zabiera nas w pięć niezwykłych podróży po historii kina – od ekspresjonistycznego kina niemego, przez film noir, buddyjską przypowieść, realizm magiczny, po wystrzałowe, wampirze love story. 'Resurection' to kino wolne, hipnotyzujące, zachwycające – popis czystej filmowej wyobraźni".

78. MFF w Cannes. Złota Palma dla Jafara Panahiego

Jury pod przewodnictwem Juliette Binoche przyznało Złotą Palmę filmowi "It Was Just an Accident" w reżyserii Jafara Panahiego. Dwie nagrody, za reżyserię i rolę Wagnera Moury, otrzymał "The Secret Agent" Klebera Mendonçy Filho. Z kolei Grand Prix Festiwalu powędrowało do Joachima Triera za "Sentimental Value".

25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Najważniejsze daty

Na 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu odbędzie się w dniach 17-27 lipca 2025 roku. O tydzień dłużej, do 3 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu za sprawą jego wirtualnej odsłony.

Pełny program wydarzenia zostanie ogłoszony 1 lipca, a 3 lipca rozpocznie się sprzedaż pojedynczych biletów na seanse kinowe i dostępów do pokazów online.

Interia jest patronem 25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty.