Nie żyje Penny Marshall

Znana amerykańska reżyserka i aktorka Penny Marshall zmarła w swoim domu w Kalifornii na skutek komplikacji związanych z cukrzycą. Miała 75 lat.

Penny Marshall (15.10.1943 - 17.12.2018) /FREDERIC J. BROWN / AFP

"The Los Angeles Times" podało, że Marshall "zmarła w spokoju w poniedziałek w nocy w swoim domu w Hollywood". W przygotowanym oświadczeniu rodzina prosi o uszanowanie jej prawa do żałoby. "Nasza rodzina jest zdruzgotana" - można przeczytać.



"Penny była dziewczyną z Bronksu, która wyjechała na Zachód. Stała się kobietą sukcesu w Hollywood. Mamy nadzieję, że jej życie wciąż inspiruje innych do spędzania czasu z rodziną, ciężkiej pracy i robienia wszystkiego, żeby spełniły się marzenia" - napisano w oświadczeniu.



Penny Marshall urodziła się 15 października 1943 roku w Nowym Jorku. Była córką nauczycielki stepowania i reżysera filmów promocyjnych. Miała starszego brata Garry'ego, aktora, reżysera i producenta telewizyjnego oraz siostrę Ronny - również producentkę telewizyjną.

Początkiem kariery Marshall był występ w... reklamie szamponu z Farrah Fawcettt. Popularność zdobyła głównie za sprawą roli w serialu "Laverne and Shirley" (1976-83). Zdobyła za nią trzy nominacje do Złotych Globów. Później występowała także w "Saturday Night Live" oraz filmach m.in. Stevena Spielberga "1941", Johna Hughesa "Ona będzie miała dziecko" czy Kenny’ego Ortegi "Hokus pokus". Można ją było także zobaczyć w produkcjach: "Każdy chce być Włochem", "Dzieciaki z High School Musical", "Blond ambicja" czy "Sylwester w Nowym Jorku".

Od połowy lat 80. Marshall została reżyserką filmów fabularnych. Jej debiutem za kamerą była komedia sensacyjna "Jumpin' Jack Flash" z Whoppi Goldberg w roli głównej. Następnie zrealizowała "Dużego" z Tomem Hanksem, dzięki czemu stała się pierwszą kobietą, której film w USA zarobił ponad 100 mln dolarów.

Kolejne filmy Marshall to komedie: "Ich własna liga" (1992), "Inteligent w armii" (1994), "Żona pastora" (1996) oraz "Chłopaki mojego życia" (2001).



Jej najnowsza produkcja - "Rodman", dokument poświęcony tytułowemu koszykarzowi, wejdzie na ekrany kin w przyszłym roku.



Marshall dwukrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Jej pierwszym mężem był piłkarz, Michael Henry. Małżeństwo trwało trzy lata. W 1971 roku poślubiła aktora i reżysera Roba Reinera, z którym rozwiodła się w 1979 roku. W połowie lat 80. spotykała się z piosenkarzem Artem Garfunkelem.



W 2010 roku zdiagnozowano u niej raka płuc z przerzutami do mózgu. Dwa lata później ujawniono, że choroba znajduje się w stanie remisji.