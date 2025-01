Zwrot akcji w sporze Lively-Baldoni. Nagle ujawniono zaskakujące nagranie

Nowe nagranie ws. Justina Baldoniego i Blake Lively zaostrza spór gwiazd

Kolejne doniesienia w sprawie atmosfery na planie "It Ends With Us" i zrodzonego z tego sporu, który przeniósł się właśnie na drogę formalną, nie napawają optymizmem. Poruszająca historia deficytów, przechodząca z pokolenia na pokolenie, została całkowicie przyćmiona przez niekończące się plotki o konflikcie między odtwórcami głównych ról Blake Lively i Justinem Baldonim. Gwiazdy weszły ze sobą na drogę sądową, a najnowsze wideo, które wyciekło do sieci, rzuca nieoczekiwanie nowe światło na sprawę.

Czy oskarżenia Lively o molestowanie i nadużycia pod adresem Baldoniego były dalekie od prawdy? Tak sugerują prawnicy gwiazdora po tym, gdy w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie wskazane przez aktorkę jako jeden z dowodów w sprawie.

Z zeznań Lively wynika, że wspomniany materiał ukazuje jak mężczyzna miał się wielokrotnie pochylać nad nią, usiłując pocałować, i w nieodpowiedni sposób dotykał jej ust. Tymczasem, gdy Daily Mail opublikował teraz omawiane wideo, nie da się nie zauważyć, że atmosfera między aktorami w nim jest raczej przyjazna - śmieją się i opowiadają o tym, jak spędzają czas ze swoimi drugimi połówkami. Na końcu filmiku słychać, jak koordynator planu wydaje komendę: "cut" (cięcie - tłum. red.), co sugeruje, że aktorzy byli w trakcie kręcenia bliskich ujęć w zwolnionym tempie do sceny tańca.

Blake Lively kontra Justin Baldoni: przedstawiciele stanowczo reagują na nagranie

Materiał został przekazany serwisowi przez firmę produkcyjną aktora Wayfarer i jego prawnika Bryana Freedmana. Według przedstawicieli reżysera nagranie dowodzi jego niewinności. Blake Lively uważa, że jest potwierdzeniem zakłopotania w jakie wprowadzał ją na planie. Po publikacji Daily Mail reprezentanci gwiazdy nadesłali redakcji komentarz.

"Justin Baldoni i jego prawnik mogą mieć nadzieję, że ten ostatni wyczyn wyprzedzi szkodliwe dowody przeciwko niemu, ale samo wideo jest obciążające. (...) Każda klatka z opublikowanego materiału potwierdza, co do joty, to, co pani Lively opisała (...) Każda kobieta, która została niewłaściwie potraktowana w miejscu pracy, rozpozna dyskomfort pani Lively. Rozpoznają jej próby żartów, aby odwrócić uwagę od niechcianej sytuacji" - piszą przedstawiciele gwiazdy w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że po tym, jak Blake Lively złożyła w grudniu pozew do sądu przeciwko Baldoniemu, mężczyzna z początkiem stycznia dostarczył do instytucji własną skargę, w któej oskarżył aktorkę o wymuszenie i zniesławienie, żądając 400 milionów dolarów.

O co chodzi w sporze gwiazd "It Ends With Us"?

Konflikt między Blake i Baldonim miała zapoczątkować odmienna wizja artystyczna na film. Choć to Baldoni był reżyserem, Lively była producentką, miała więc prawo ingerować w proces twórczy. Spór narastał ponoć każdego kolejnego dnia na planie, doprowadzając ostatecznie do powstania dwóch różnych zakończeń fabuły. O tym, które pojawiło się w filmie, zdecydowało głosowanie.

Choć aktorzy grają parę, nie promowali wspólnie produkcji i nie udzielali razem wywiadów. Baldoni komentował sytuację na londyńskiej premierze w sierpniu, mówiąc, że nie wyreżyseruje drugiej części produkcji, a za sterami sequela może stanąć Lively. Daily Mail donosi, że Baldoni miał za bardzo wczuć się w rolę przemocowca w "It Ends With Us".

