Prowadzący ceremonię Alan Cumming dwukrotnie przepraszał za wulgarne okrzyki. Tłumaczył, że odpowiada za nie John Davidson, szkocki aktywista cierpiący na zespół Tourette'a. Oparty na jego życiu film "I Swear" został nagrodzony za casting i główną rolę męską. Cumming zaznaczył, że tiki Davidsona są mimowolne. Mężczyzna w pewnym momencie opuścił galę.

BAFTA 2026. Stacja BBC przeprasza

Do sprawy odniosła się także stacja BBC, która transmitowała galę. Słowa Davidsona nie zostały ocenzurowane. "Niektórzy widzowie mogli usłyszeć obraźliwe okrzyki podczas rozdania nagród filmowych BAFTA 2026. Wynikały one z mimowolnych tików werbalnych związanych z zespołem Tourette'a i nie były one celowym działaniem. Przepraszamy za wszystkie szkody, które wyrządził ten język" - stwierdził rzecznik BBC.

Serwis "Deadline" zwrócił jednak uwagę, że z transmisji usunięto polityczne wystąpienie Wale'a Daviesa i Akinoli Daviesa Jr., którzy otrzymali nagrodę dla najlepszych debiutujących twórców za "Cień mojego ojca". Rzecznik stacji tłumaczył, że gala trwałą trzy godziny i musiała być skrócona. Stąd cięcia w mowach wygranych. Zapewnił, że cała wypowiedź laureatów nagrody za debiut będzie dostępna w serwisie YouTube.

BAFTA 2026. Przeprosiny stacji i prowadzącego nie pomogą?

Przeprosiny Cumminga i BBC nie wystarczyły scenografce Hannah Beachler, która była nominowana do nagrody BAFTA za swoją pracę przy "Grzesznikach". We wpisie w mediach społecznościowych napisała, że Davidson trzykrotnie wykrzykiwał obraźliwe słowa wobec ekipy filmu Ryana Cooglera.

Scenografka zaznaczyła, że jest świadoma, iż słowa Davidsona były mimowolne, a sytuacja była trudna dla wszystkich. "Jednak rzucone niedbale przeprosiny w stylu 'jeśli poczuliście się dotknięci' tylko pogorszyły wszystko" - stwierdziła. "Oczywiście, że poczuliśmy się dotknięci".