To może być najlepszy horror roku. Pierwsze reakcje mówią wszystko

Film Murnaua "Nosferatu" z 1922 roku był jednym z pierwszych kinowych przedstawień "Draculi" Brama Stokera, choć nieoficjalnym; imiona oraz nazwy miejsc zostały zmienione, a sam Murnau po premierze musiał stanąć przed sądem za nielegalne wykorzystanie powieści. Ikoniczne przedstawienie tytułowego wampira przez Maxa Schrecka, który przygotowywał się do roli sypiając w trumnie, do dziś pozostaje jednym z najlepszych. Mimo upływu ponad stu lat od premiery "Nosferatu" wciąż jest jednym z najstraszniejszych i najbardziej inspirujących filmów w historii kina.

"Nosferatu": Co wiemy o remake'u kultowego filmu?

Tym razem po dzieło sięgnie jeden ze współczesnych mistrzów horroru, Robert Eggers ("Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii", "Lighthouse"), który jest wielkim fanem oryginału. Reżyser ma zaserwować widzom gotycką opowieść grozy, której jego zdaniem brakuje w ostatnich latach. Opowieść ma jednak różnić się od pierwowzoru i przełożyć środek ciężkości na postać Ellen Hutter.

W produkcji o legendarnym wampirze publiczność będzie mogła wielu cenionych aktorów: Billa Skarsgårda jako Hrabiego Orloka, Lily-Rose Depp w roli Ellen Hutter, Nicholasa Houlta jako Thomasa Huttera czy Willema Dafoe jako Profesora Albina Eberharta von Franz.

"Nosferatu": horror zbiera pierwsze recenzje. Obiecujące reakcje

Reakcje po pierwszych seansach są jednogłośne - "Nosferatu" może być jednym z najlepszych horrorów tego roku. Krytycy chwalą mroczny, gotycki nastrój budowany przez muzykę, scenografię i charakteryzacje oraz kreacje głównych bohaterów, szczególnie role Billa Skarsgårda oraz Lily-Rose Depp.

"Wspaniała groteska pełna przerażających strachów i boska, mroczna rozkosz" - zachwalał Courtney Howard.

"Nosferatu jest niesamowity. Od zdjęć, przez scenografię, po oprawę dźwiękową, byłem całkowicie zmieciony - jest absolutnie wspaniały. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć go ponownie. Ludzie zawsze to powtarzają, ale... zdecydowanie trzeba go zobaczyć na dużym ekranie" - zachwycał się Darren Scott z magazynu SFX.

"Robert Eggers kontynuuje swoją imponującą passę tworzenia bardzo szczegółowych filmów z epoki. 'Nosferatu' jednym z najbardziej uwodzicielsko makabrycznych filmów, jakie kiedykolwiek nakręcono. [...] Mroczny, uwodzicielski występ Billa Skarsgårda, groteskowy makijaż, klimatyczne udźwiękowienie, urzekające zdjęcia Jarina Blaschke i upiorna muzyka Robina Carolana łączą się, aby ukazać ten gotycki klasyk na nowo" - dodał Matt Neglia z Next Best Picture.

Światowa premiera filmu odbędzie się 25 grudnia 2024 roku. W Polsce będziemy mogli go zobaczyć miesiąc później, 24 stycznia.

