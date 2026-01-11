Ten horror nie pozwoli zasnąć. Szykuje się nowa perełka od A24?

Nowy horror od A24. Kolejna perełka?

"Undertone" to kanadyjski horror, który swoją oficjalną premierę będzie mieć 13 marca 2026 roku. Został napisany i wyreżyserowany przez Iana Tuason.

Paranormalny film grozy opowie historię Evy, która ze swoim przyjacielem prowadzi podcast o zjawiskach paranormalnych. Gdy przeprowadza się, by zaopiekować się chorą matką, otrzymuje dziwne nagranie, na którym para doświadcza zjawisk paranormalnych. Im dłużej zagłębia się w wideo, tym bardziej zdaje sobie sprawę, jak bardzo sytuacja przypomina jej swoją.

Zobacz zwiastun tutaj!

Kogo zobaczymy w obsadzie "Undertone"?

W głównej roli w filmie występuje Nina Kiri, znana m.in. z "Pozwól jej wyjść", "Miłość w Harmony Valley" czy "Demon zagłady". U jej boku na ekranie zobaczymy takie nazwiska jak Kris Holden-Ried, Michèle Duquet, Keana Lyn Bastidasand, Sarah Beaudin, Seled Calderon i Adam DiMarco.

Produkcja wychodzi spod skrzydeł A24, czyli studia, które przyzwyczaiło nas do wysokojakościowych realizacji z gatunku grozy. Warto przypomnieć m.in. "Dziedzictwo. Hereditary", "Midsommar. W biały dzień", "Mów do mnie", "Heretic", "Lighthouse", "X" czy "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii".

Amerykańska premiera filmu Iana Tuasona zaplanowana jest na 13 marca 2026 roku. Na ten moment nie wiemy, kiedy dokładnie film trafi do polskich kin, ale biorąc pod uwagę, że reżyser wymienił "Egzorcystę", "Blair Witch Project" oraz "Paranormal Activity" wśród swoich ulubionych hororów, możemy spodziewać się dobrego seansu.

