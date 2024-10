Te duety przestępców przeszły do historii kina. Widzowie nie mogli nie kibicować niektórym z nich

Bonnie Parker i Clyde Barrow

Bonnie (Faye Dunaway) spotyka Clyde'a (Warren Beatty), gdy ten chce ukraść samochód jej matki. Trwa wielki kryzys gospodarczy, znikąd ratunku, perspektywy nie istnieją. Dziewczyna postanawia więc dołączyć do czarującego złodzieja i stać się jego partnerką w zbrodni. Ich gang szybko się powiększa i wkrótce staje się jednym z najbardziej znanych w Stanach Zjednoczonych.

Film "Bonnie i Clyde" Arthura Penna przedstawiał uszlachetnioną wersję tytułowej pary. Chociaż przestępcy wciąż kradli i mordowali, widzowie darzyli ich o wiele większą sympatią niż ścigających ich stróżów prawa. Nie oznacza to, że kamera omijała popełniane przez nich zbrodnie. Wręcz przeciwnie, "Bonnie i Clyde" wywołali kontrowersje w czasie swej premiery z powodu prezentacji przemocy. Dziś uchodzi za jeden z najważniejszych amerykańskich filmów drugiej połowy lat 60. XX wieku.

Zdjęcie Faye Dunaway i Warren Beatty w filmie "Bonnie i Clyde" / Sunset Boulevard / Contributor / Getty Images

Mickey Knox i Mallory Wilson Knox

Para psychopatów, którzy w "Urodzonych mordercach" urządzają sobie rajd przez Amerykę. Najbardziej przerażający jest fakt, że osoby ich ścigające są równie zdemoralizowane, na czele z obleśnym detektywem i zapatrzonym w zabójców dziennikarzem.

W swoim skandalizującym filmie Oliver Stone uderzył w media i ich fascynację na temat przemocy oraz głośnych zbrodni. Reżyser był zniesmaczony tym, jak relacjonowano sprawy O.J. Simpsona i braci Melendez. W pewnym momencie sam Mickey zastanawia się, dlaczego dziennikarze nie potrafią odróżnić dobra od zła i poświęcają mu tak dużo czasu.

Zdjęcie Woody Harrelson i Juliette Lewis w filmie "Urodzeni mordercy" / Warner Bros/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East / East News

Thelma i Louise

Opowieść o dwóch przyjaciółkach, które udają się na wspólny weekend. Gdy Thelma (Geena Davis) zostaje zaatakowana przez poznanego w przydrożnym barze mężczyznę, Louise (Susan Sarandon) zabija napastnika. Zamiast czekać na aresztowanie i proces, obie decydują się udać do Meksyku. Ich tropem podąża agent FBI Hal, który nie potrafi nie czuć do nich sympatii.

"Thelma i Louise" to kino drogi w najlepszym wydaniu, a zarazem buddy movie w kobiecym wydaniu. Bohaterki w czasie swojej podróży do Meksyku dają wyraz swojej przyjaźni i wewnętrznej siły. Wszystko to prowadzi do porażającego finału w Wielkim Kanionie, który zapisał się w historii kina.

Zdjęcie Geena Davis i Susan Sarandon w filmie "Thelma i Louise" / Archive Photos / Stringer / Getty Images

Butch Cassidy i Sundance Kid

Jeden z najbardziej znanych duetów przestępców z Dzikiego Zachodu w ujmujących kreacjach Paula Newmana i Roberta Redforda. Film skupia się na ich napadach na pociągi i ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości do Boliwii. Tam obaj próbują rozpocząć uczciwe życie, co okazuje się niełatwym zadaniem.

Do historii kina przeszedł finał filmu George'a Roya Hilla, w którym bandyci zostają otoczeni przez policję i boliwijską armię. Ranni, kryją się w opuszczonym budynku. Wiedzą, że nie wyjdą z tego cało. Mimo to rozmawiają o miejscu, do którego wyprowadzą się po ucieczce z Boliwii. Drocząc się jak za najlepszych czasów, stawiają na Australię. A potem wybiegają prosto pod lufy żołnierzy. Słychać dwie salwy. Jednak zanim kule ich trafią, Butch Cassidy i Sundance Kid zastygają w ostatniej klatce filmu, z rewolwerami w dłoniach. Nie giną. Stają się legendami.

Zdjęcie Robert Redford i Paul Newman w filmie "Butch Cassidy i Sundance Kid" / Michael Ochs/ Archives Stringer / Getty Images

Vincent Vega i Jules Winnfield

Rozgadany duet speców od mokrej roboty, pracujących dla Marcellusa Wallace'a. Zrobią swoje, a wcześniej poprzekomarzają się o tym, z czym Francuzi jedzą frytki lub czy wolno zrobić masaż stóp dziewczynie kumpla. Jednak nie należy ich wkurzać, bo wtedy uderzą, cytując księgę Ezechiela, "z wielką pomstą i zapalczywością".

Vincent (John Travolta) i Jules (Samuel L. Jackson) z "Pulp Fiction" zdobyli przychylność widzów dzięki swym luźnym rozmowom, a także talentowi do ładowania się w kłopoty. Rozmowa w aucie w ich wykonaniu nagle okazuje się tragikomiczną próbą ukrycia zwłok. Natomiast wyjście na hamburgera kończy się impasem z parą kochających się złodziei.

Zdjęcie Samuel L. Jackson, John Travolta i Harvey Keitel w filmie "Pulp Fiction" / Miramax/Collection Christophel/East News / East News