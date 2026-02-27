"Wartość sentymentalna"

"Wartość sentymentalna" to poruszająca, słodko-gorzka opowieść o rodzinie, wspomnieniach i pojednaniu po latach. Porównywany do najlepszych filmów Ingmara Bergmana, zachwyca krytyków na całym świecie i umacnia status Joachima Triera jako jednego z najwybitniejszych współczesnych twórców.

Film opowiada historię sióstr, Nory (Renate Reinsve) i Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), w których życiu po latach nieobecności niespodziewanie pojawia się ojciec, uznany reżyser Gustav (Stellan Skarsgård). Nie wraca jednak sam, lecz z hollywoodzką gwiazdą (Elle Fanning), która chce poznać historię ich rodziny.

"Wartość sentymentalna" zdobyła Grand Prix na festiwalu w Cannes i została nagrodzona jednymi z najdłuższych w historii festiwalu owacjami na stojąco - oklaski nie cichły przez 19 minut. Film otrzymał także statuetkę BAFTA za produkcję międzynarodową, Złoty Glob za drugoplanową rolę Stellana Skarsgårda oraz sześć Europejskich Nagród Filmowych, w tym za Europejski Film Roku, reżyserię i muzykę polskiej kompozytorki Hani Rani. Produkcja walczy teraz o Oscary w dziewięciu kategoriach.

materiały prasowe

"Zniknięcie"

Para Holendrów, Saskia (Johanna ter Steege) i Rex (Gene Bervoets), jedzie do Francji samochodem. Po drodze sprzeczają się i droczą. W pewnym momencie zatrzymują się na stacji benzynowej. Saskia idzie do toalety i już nie wraca. Jej zniknięcie będzie trapić Rexa przez całe życie. Szybko poznajemy też porywacza - jest nim Raymond (wstrząsająca rola Bernard-Pierre'a Donnadieu), niepozorny nauczyciel chemii. Czy Rex pozna kiedykolwiek oprawcę, na punkcie którego nabiera stopniowo obsesji?

"Zniknięcie" trafi do polskich kin 38 lat po swej premierze. Stanley Kubrick, twórca "Mechanicznej pomarańczy" i "Lśnienia", powiedział, że to najbardziej przerażający film, jaki widział w swoim życiu. Perfekcyjna adaptacja powieści "Złote jajko" Tima Krabbé to legendarny dziś film, który na początku miał kłopoty ze znalezieniem dystrybutora - a ostatecznie doczekał się amerykańskiego remake'u, również w reżyserii George'a Sluizera. Niezależny, niskobudżetowy przebój europejskiego kina z 1988 roku ma rzesze wyznawców na całym świecie. Firma dystrybucyjna Past Perfect po raz pierwszy wprowadza kultowy thriller do polskich kin.

"W Past Perfect chcemy wprowadzać nie tylko słynne klasyki, ale też perełki jeszcze w Polsce niedostępne, bez wcześniejszej premiery - żeby polscy widzowie mogli odkryć wspaniałe kino z przeszłości w kinowych warunkach. Takie jest 'Zniknięcie' - szeroko uważane za jeden z najlepszych holenderskich filmów wszech czasów. To film mający legion fanów na całym świecie: jednocześnie filozoficzny i przerażający, niezwykła mieszanka kina autorskiego i gatunkowego" - mówi w rozmowie z Interią Sebastian Smoliński, szef firmy Past Perfect.

Kadr z filmu "Zniknięcie" (1988) / Past Perfect © materiały dystrybutora materiały prasowe

"Pojedynek"

"Pojedynek" to historia Karola Grabowskiego, który po napaści Rosjan na Polskę w 1939 roku zostaje aresztowany i wraz z innymi czołowymi przedstawicielami polskiej elity przewieziony do ośrodka odosobnienia. Tam poddawany jest próbom indoktrynacji przez rosyjskich agentów, którzy wierzą, że mogą przekonać go i pozostałych więźniów do swojego systemu.

"Mieliśmy ambicję, by pokazać to, co nie jest powszechną wiedzą. Dlaczego Rosjanie więzili wtedy polską elitę przez 6 miesięcy? Co się wtedy działo i jaki miało cel? Czy Rosjanie ten cel osiągnęli?" - mówił Łukasz Palkowski, reżyser filmu.

W roli głównej zobaczymy Jakuba Gierszała. Poza nim w "Pojedynku" wystąpili także Bogusław Linda, Julia Pietrucha, Wojciech Mecwaldowski, Antoni Pawlicki, Anna Próchniak, Mateusz Kościukiewicz, Tomasz Kot i Aidan Gillen, gwiazdor "Gry o tron".

Bogusław Linda w scenie z filmu "Pojedynek" materiały prasowe

"Krzyk 7"

Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.

"Krzyk 7" to powrót do serii aktorki Neve Campbell, nieobecnej w poprzedniej odsłonie, oraz Kevina Williamsona, pomysłodawcy cyklu, który tym razem stanął także za kamerą. "Zrobiłem wszystko, co mogłem, by film był nowy i świeży" - mówił reżyser w jednym z wywiadów. "Tak naprawdę nigdy nie opuściłem świata 'Krzyku'. Przez cały czas byłem gdzieś obok".

Na ekranie, obok Campbell, zobaczymy także innych wykonawców doskonale znanych widzom serii: Courteney Cox, Davida Arquette'a, Scotta Foleya, Matthew Lillarda, Jasmin Savoy Brown i Masona Goodinga. Wśród nowych twarzy są Isabel May, Anna Camp, Celeste O'Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Michelle Randolph i Joel McHale.

"Krzyk 7" materiały prasowe

"Zmartwychwstanie"

W futurystycznym świecie ludzkość osiągnęła nieśmiertelność, tracąc zdolność śnienia. Fabuła przedstawia głęboko refleksyjną, surrealistyczną podróż przez różne epoki i tożsamości, podzieloną na sześć rozdziałów. Każdy z nich reprezentuje jeden z pięciu zmysłów oraz umysł. Chiński reżyser Bi Gan łączy elementy science fiction, detektywistycznej narracji i poetyckiej estetyki, tworząc hipnotyzującą, oniryczną opowieść o pamięci, tożsamości i transcendencji.

"Zmartwychwstanie" miało swą premierę podczas 78. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes w 2025 roku, gdzie otrzymało Nagrodę Specjalną Jury pod przewodnictwem francuskiej aktorki Juliette Binoche.

Kadr z filmu "Zmartwychwstanie" RICENZ_Liu materiały prasowe

"Pan Nikt kontra Putin"

"Pan Nikt kontra Putin" to film pokazujący propagandę i codzienne życie w Rosji. Pavel "Pasha" Talankin, nauczyciel w małym miasteczku na Uralu, pracuje w swojej dawnej szkole i filmuje życie jej uczniów jako kronikarz. Jego gabinet jest azylem dla punków, buntowników i wszystkich, którzy pragną wolności. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji w Ukrainie i wprowadzeniu patriotycznej polityki, szkoły zostają zmilitaryzowane. Pasza dokumentuje wojskowy dryl, deklaracje lojalności i rosnący strach. Najwięcej mówią reakcje nastolatków - ukradkowe, pełne lęku spojrzenia, czy moment pożegnania przyjaciół wcielonych do wojska. Gdy rok szkolny dobiega końca, Pasha wie, że Karabasz nie jest już jego miejscem.

Dokument Pavla Talankina i Davida Borensteina debiutował na festiwalu w Sundance, gdzie otrzymał wyróżnienie specjalne w Konkursie Zagranicznych Filmów Dokumentalnych. Otrzymał także statuetkę BAFTA dla najlepszego dokumentu. Teraz walczy o Oscara w tej samej kategorii.

Kadr z filmu "Pan Nikt kontra Putin" Millennium Docs Against Gravity materiały prasowe

"Czy mnie słychać?"

"Czy mnie słychać?" to trzeci film w reżyserskim dorobku Bradleya Coopera po "Narodzinach gwiazdy" oraz "Maestro". Fabuła jest luźno oparta na losach brytyjskiego komika Johna Bishopa. Film debiutował na Festiwalu Filmowym w Nowym Jorku, gdzie spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów i krytyków.

Gdy małżeństwo Alexa (Will Arnett) się rozpada, próbuje on radzić sobie z rozwodem i kryzysem wieku średniego, szukając nowego celu na komediowej scenie Nowego Yorku. Razem z byłą żoną (Laura Dern) musi znaleźć sposób na wspólne wychowywanie dwóch synów i odnalezienie swoich tożsamości.

"Scarlet"

"Scarlet" to najnowsza animacja Mamoru Hosody, twórcy "Wilczych dzieci", "Mirai" i "Belle". "Scarlet" to opowieść o średniowiecznej, dzierżącej miecz księżniczce, która wyrusza w niebezpieczną podróż, by pomścić śmierć ojca.

Gdy jej misja się nie powodzi, ciężko ranna Scarlet trafia do "Zaświatów", w których spotyka młodego idealistę z naszej teraźniejszości. Chłopak pomaga jej uleczyć rany i pokazuje, że przyszłość może być wolna od goryczy i gniewu. Gdy Scarlet znów zmierzy się z zabójcą ojca, będzie musiała stoczyć swoją najtrudniejszą bitwę.

"EPiC: Elvis Presley in Concert"

"EPiC: Elvis Presley in Concert" to dokumentalny hołd dla jednego z największych artystów wszech czasów. Elvis śpiewa i opowiada swoją historię w nowym filmowym doświadczeniu autorstwa wizjonerskiego reżysera Baza Luhrmanna. Król Rocka zabiera widzów w podróż przez swoje życie - poprzez klasyczne i współczesne muzyczne pryzmaty - splatając nieoglądane wcześniej ujęcia z ikonicznymi występami, których jeszcze nigdy nie zestawiono w ten sposób.