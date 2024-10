Splat!FilmFest: wydarzenie zrzeszające fanów grozy i fantastyki

Splat!FilmFest to szczególna impreza na mapie Polski. W programie festiwalu znaleźć można wiele różnorodnych, przekraczających granice tytułów nowego kina grozy, fantastyki, kina gatunkowego czy arthousowego. Bardzo często są to produkcje, które nie mają jeszcze dystrybutorów. Wydarzenie oferuje zatem wyjątkową możliwość zapoznania się ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami, których nie da się zobaczyć nigdzie indziej. Warto nadmienić, iż impreza została uznana przez amerykański magazyn Dread Central za jeden z najlepszych festiwali na świecie, które skupiają się na tematach grozy i makabry.

W ramach Biforu jubileuszowej edycji do Polski przyjechał David Howard Thornton, amerykański aktor wcielający się w postać Art The Clowna z serii "Terrifier". 6 października w warszawskich Złotych Tarasach odbyła się prapremiera trzeciej części cenionego i w wielu przypadkach przyprawiającego o mdłości filmu.

Jubileuszowa edycja Splat!FilmFest: co w programie?

W tegorocznym repertuarze festiwalu znajdzie się około 40 filmów pełnometrażowych i 20 krótkich metraży, o których trudno będzie widzom zapomnieć. Wybrane tytuły szokują transgresją, bawią czarnym humorem i ukazują to, co w horrorach najbardziej pociągające. Podczas wydarzenia publiczność będą miała także możliwość spotkania się z wyjątkowymi gośćmi i twórcami podczas licznych sesji Q&A. Wśród zaproszonych artystów są m.in.: Bartosz M. Kowalski ("W lesie dziś nie zaśnie nikt", "Ostatnia wieczerza"), Can Evrenol ("Baskin") czy aktor Freddy Singh.

Jeśli słyszeliście o świetnym nowym horrorze, na pewno go pokażemy. Filmy, które prezentujemy były pokazywane na najbardziej prestiżowych światowych festiwalach, ale polscy widzowie będą mogli zobaczyć je po raz pierwszy. 10. edycja Festiwalu zapowiada się naprawdę przerażająco. zapowiada dyrektorka artystyczna festiwalu, Monika Stolat.

Jubileuszowa edycja Splat!FilmFest odbędzie się w dniach 24 - 31 października w Warszawie (Kinoteka) oraz Wrocławiu (Kino Nowe Horyzonty). Szczegóły dotyczące repertuaru i biletów można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia: https://splatfilmfest.com/.

