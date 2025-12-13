"Cicha noc, śmierci noc" to remake slashera z 1984 roku pod tym samym tytułem. Pierwszy film wywołał ogromne kontrowersje. Został wycofany z kin po zaledwie tygodniu wyświetlania, podczas którego zdołał zarobić trzykrotność swojego budżetu. Później stał się hitem wypożyczalni wideo i doczekał się czterech sequeli.



"Cicha noc, śmierci noc": remake slashera podbija kina. Będzie kontynuacja?

Scenarzysta i reżyser nowej wersji filmu "Cicha noc, śmierci noc", Mike P. Nelson, powiedział niedawno, że jego remake z pewnością doczeka się kontynuacji.

"Zacząłem już się tym bawić i zastanawiać się, jak to mogłoby wyglądać. Powiedzmy na razie tylko tyle, że mamy kilka naprawdę zabawnych i szalonych pomysłów, które obecnie rozważamy" - powiedział w rozmowie z SlashFilm.

"Właściwie to niedawno przedstawiłem je producentom, a nawet podzieliłem się kilkoma pomysłami z Ruby Modine i Rohanem Campbellem i są oni całkowicie za. Tak więc, zamierzamy to ogłosić światu, a kiedy to nastąpi, zobaczymy"- dodał Nelson.

"Cicha noc, śmierci noc" (2025): fabuła

Kiedy Billy staje się świadkiem brutalnego morderstwa swoich rodziców przez mężczyznę przebranego za Świętego Mikołaja, jego życie zmienia się na zawsze. Po latach owładnięty traumą i wypaczoną wizją sprawiedliwości sam zakłada czerwony kostium i rozpoczyna krwawe odliczanie do Wigilii. Jego nowym celem staje się małe miasteczko - ci, którzy byli "niegrzeczni", zapłacą najwyższą cenę.

