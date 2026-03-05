"Buñuel. Niech żyją kajdany" to nowa inicjatywa firmy dystrybucyjnej Reset popularyzującej klasykę kina. Tym razem w formie mini-przeglądu zobaczymy trzy głośne tytuły z obszernej filmografii Luisa Buñuela - hiszpańskiego skandalisty i prowokatora, którego filmy obnażały hipokryzję mieszczańskiej moralności i religii. Przegląd pojawi się w kinach studyjnych od 10 kwietnia.

"Buñuel. Niech żyją kajdany": filmy hiszpańskiego reżysera na ekranach kin

W programie przeglądu znalazły się: nagrodzona Złotą Palmą na Międzynarodowym Festiwalu w Cannes - "Viridiana", wyróżniona Złotym Lwem na Międzynarodowym Festiwalu w Wenecji - "Piękność dnia" ze wspaniałą rolą Catherine Denevue oraz uznawane przez wielu za szczytowe osiągnięcie Buñuela - surrealistyczne "Widmo wolności". Wszystkie tytuły zostały poddane wcześniej rekonstrukcji i polscy widzowie zobaczą je w jakości 4K.

"Filmy Luisa Buñuela odegrały dla mnie niemałą rolę w momencie dorastania. Pokazywały, że można przesuwać granice, ale robić to jednocześnie z klasą i taktem. Jego prowokacje często miały wymiar intelektualny i nigdy nie były sprośnym popisem, którego intencją jest przede wszystkim zwrócenie uwagi. Dziś, kiedy oglądam te filmy, widzę w nich głęboką refleksję nad religijnym dogmatami, jak w przypadku 'Viridiany', ale też bezlitosną krytykę mieszczańskiej hipokryzji, jak w dwóch pozostałych filmach przeglądu" - mówi Patryk Tomiczek, właściciel Resetu.

Luis Buñuel to postać wyjątkowa. Był reżyserem, który przez ponad pół wieku drażnił sumienia widzów, kpił z mieszczańskich konwenansów. Jego dzieła niejednokrotnie wywoływały skandale i bywały przedmiotem zaciekłych dyskusji. Jednocześnie za swoje osiągnięcia filmowe Buñuel zdobywał uznanie publiczności i krytyków.