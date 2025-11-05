Rozwijał karierę w szybkim tempie. Passę przerwał tragiczny wypadek

Widzowie go pokochali, ale postawił na teatr

Zbigniew Cynkutis urodził się w 1938 roku w Suwałkach. Był absolwentem Wydziału Aktorskiego PWSTiF w Łodzi - w 1962 roku odebrał dyplom. Gdy jeszcze był studentem, wystąpił m.in. w "Zamachu" w reżyserii Jerzego Passendorfera i zaskarbił sobie sympatię widzów. W podobnym okresie debiutował na deskach teatru w spektaklu "Klub kawalerów" w reżyserii Adama Danielewicza.

Postanowił rozszerzyć swoje horyzonty i w 1975 roku ukończył studium zaoczne na Wydziale Reżyserii.

Krótko po ukończeniu studiów otrzymał zatrudnienie w Teatrze Ziemi Opolskiej, z którym współpracował rok, a następnie przeniósł się do Teatru 13 Rzędów. Jego pierwszą rolą był Guślarz w "Dziadach". Swoje serce oddał całkowicie pracy na scenie oraz reżyserowaniu spektakli.

W 1975 roku objął funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Aktora Teatru Laboratorium, którą pełnił do 1980. W 1982 roku wygłosił cykl wykładów na Uniwersytecie Kansas w Lawrence, a także w Hamilton College w stanie Nowy Jork. W tym samym roku objął stanowisko profesora wizytującego w Hamilton College w Clinton (Kansas), gdzie wyreżyserował także spektakl "Wasteland" ("Ziemia jałowa") inspirowany poematem Thomasa S. Eliota.

Na ekranach pojawiał się zaledwie epizodycznie - w 1960 roku pojawił się w filmie "Zezowate szczęście" jako oficer, którego Piszczyk pyta o drogę do Zgierza. W 1965 roku jako Antek Balcer wystąpił w dwóch odcinkach "Podziemnego frontu".

Za aktorem ciągnęło się pasmo sukcesów zawodowych do czasu tragicznego wypadku.

Zbigniew Cynkutis: tajemniczy wypadek?

Pod koniec lat 50. aktor był uznawany za jednego z najprzystojniejszych w Polsce, choć właściwie nikt oficjalnie mu tego tytułu nie nadał. Mimo to zdarzało się, że kobiety mdlały na jego widok, jednak on sam skupiał się przede wszystkim na pracy.

Zbigniew Cynkutis zginął 9 stycznia 1987 roku w wieku zaledwie 48 lat. Pozostawił po sobie żonę Marię, którą poślubił w 1960 roku oraz córkę Magdalenę Marię, która miała wówczas 24 lata.

Aktor był wtedy w drodze do Sobótki na II Forum Wrocławskiej Kultury. Zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w trakcie wypadku samochodowym, którego przyczyny nigdy nie zostały do końca wyjaśnione.