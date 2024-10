Roman Polański nie trafi przed sąd. Jest ugoda w głośnej sprawie

O oskarżeniach głośno jest od 2017 roku. To wówczas prokurator Gloria Allred przedstawiła kobietę nazwaną "Robin M". Wysuwała ona wobec polskiego reżysera zarzuty o seksualne wykorzystanie. Do przywołanego przez nią zdarzenia miało dojść w 1973 roku.

Roman Polański uniknie procesu

W marcu tego roku Allred i jej klientka pojawiły się na konferencji prasowej. "Zajęło mi naprawdę dużo czasu, aby zdecydować się na pozew przeciwko panu Polańskiemu. W końcu to zrobiłam, by uzyskać sprawiedliwość i pociągnąć go do odpowiedzialności" - oświadczyła powódka.



Prawnicy Romana Polańskiego stanowczo zaprzeczyli wówczas jej oskarżeniom. Sędzia z Santa Monica, H. Jay Ford III wyznaczył datę procesu na sierpień 2025 roku.

Reklama

Już wiadomo, że do niego nie dojdzie. Polański i "Robin M" zawarli właśnie porozumienie. Prawnik polskiego reżysera, Alexander Rufus-Isaacs, w krótkim oświadczeniu napisał: "Strony zgodziły się na ugodę w sprawie roszczeń".

Co ciekawe, dzisiaj Polański pozna również wyrok sądu w innej sprawie. Mowa o procesie o zniesławienie, który reżyserowi wytoczyła Charlotte Lewis.

Brytyjska aktorka złożyła pozew, gdy reżyser zapewnił, że Lewis kłamała, oskarżając go o wykorzystywanie seksualne w latach 80., kiedy była nastolatką.