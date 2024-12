Jego role w "Tajemnicy Brokeback Mountain" i "Mrocznym rycerzu" przeszły do historii kina. Heath Ledger zmarł tragicznie w wieku 29 lat, a okoliczności jego śmierci wciąż budzą emocje. Wybitny aktor, który nieustannie szukał wyzwań, był uważany za jednego z najbardziej utalentowanych artystów swojego pokolenia.

Od idola nastolatek do mistrza ekranowych emocji

Heath Ledger urodził się w Australii i od dziecka marzył o aktorstwie. Jego początki były skromne - debiutował rolą w serialu "Siódme poty" i wystąpił w niskobudżetowym "Żyć w Blackrock". Przełomem okazał się wyjazd do Hollywood, gdzie w 1999 roku zagrał w "Zakochanej złośnicy". Rola przystojnego outsidera sprawiła, że stał się idolem młodzieży.

Reklama

Zdjęcie Heath Ledger, David Krumholtz i Joseph Gordon-Levitt w filmie "Zakochana złośnica" / AKPA

Ledger jednak nie chciał pozostać gwiazdą komedii romantycznych. Szybko udowodnił, że stać go na znacznie więcej. "Patriota" z Melem Gibsonem czy "Czekając na wyrok" ugruntowały jego pozycję jako wszechstronnego aktora. Przełomem była jednak rola Ennisa del Mara w "Tajemnicy Brokeback Mountain". Film Anga Lee wywołał kontrowersje, ale przede wszystkim zachwycił krytyków. Ledger stworzył poruszający portret mężczyzny rozdartego między uczuciem a społecznymi oczekiwaniami. Nominacja do Oscara była oczywista, choć wielu do dziś uważa, że Akademia popełniła błąd, nie przyznając mu statuetki.

Zdjęcie Heath Ledger i Jake Gyllenhaal w filmie "Tajemnica Brokeback Mountain" / Everett Collection / East News

Rola Jokera: geniusz, który przytłoczył aktora

Gdy Heath Ledger otrzymał rolę Jokera w "Mrocznym rycerzu", wielu podchodziło do tego sceptycznie. Jednak jego kreacja przeszła do historii. "Kiedy zobaczyliśmy go pierwszy raz na planie, zaniemówiliśmy" - wspominał Christian Bale. Ledger stworzył przerażającą, chaotyczną i jednocześnie hipnotyzującą postać, która stała się ikoną.

Przygotowania do roli były jednak intensywne. Aktor miesiącami analizował zachowania Jokera, spędzając samotne godziny na dopracowywaniu każdego detalu. W wywiadach mówił, że rola kosztowała go wiele, zwłaszcza że cierpiał na bezsenność. Znajomi wspominali, że Ledger miał trudności z zasypianiem i często łączył różne leki, próbując znaleźć ukojenie.

Tragiczna śmierć i pośmiertny Oscar

22 stycznia 2008 roku Heath Ledger został znaleziony w swoim apartamencie na Manhattanie. Oficjalny raport mówił o przypadkowym przedawkowaniu leków na receptę - przeciwbólowych, uspokajających i nasennych. Śmierć aktora wywołała falę spekulacji i domysłów, czy to rola Jokera doprowadziła do tragedii.

Kilka miesięcy później, podczas gali Oscarowej, Ledger został uhonorowany pośmiertną statuetką za najlepszą rolę drugoplanową. Była to jedna z nielicznych sytuacji, gdy Amerykańska Akademia Filmowa przyznała nagrodę po śmierci artysty. Rodzina aktora odebrała ją w jego imieniu.

Ostatnie dni Heatha Ledgera

Na kilka dni przed śmiercią Ledger wrócił z Londynu, gdzie pracował nad filmem "Parnassus" Terry'ego Gilliama. Znajomi wspominali, że wyglądał na zmęczonego i przytłoczonego. Sam Ledger przyznawał, że rola Jokera oraz inne wyzwania aktorskie sprawiły, że nie mógł znaleźć spokoju.

Jego śmierć była szokiem dla Hollywood. Jack Nicholson, który wcześniej grał Jokera, skomentował, że te same środki nasenne niemal kosztowały go życie. "Zawsze ostrzegałem przed ich działaniem" - powiedział.

Heath Ledger pozostawił po sobie role, które zapisały się w historii kina. "Mroczny rycerz", "Tajemnica Brokeback Mountain" czy jego wczesne filmy to dowód na niezwykły talent i pasję, z jaką podchodził do aktorstwa. Był artystą, który nie bał się ryzyka i potrafił stworzyć postaci pełne emocji, prawdziwe i niezapomniane.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Warsaw SerialCon 2024: Piotr Witkowski o: "Idź przodem, bracie" INTERIA.PL

Zobacz też:

Przyjaźń w filmowym świecie: Od ponad 40 lat są niemal nierozłączni

Miał 50 lat, gdy podbił Hollywood. Znamy go z największych filmowych hitów

Zagrał najsłynniejszego agenta świata. Przyznał, że było to trudne