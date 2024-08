"Aida": Kobiece spojrzenie na walkę

Bośniacka reżyserka Jasmila Žbanić w dziele "Aida" podjęła się tematu wojny w byłej Jugosławii. Opowiedziała o tragedii, mającej miejsce w Srebrenicy, gdzie ponad 8 tysięcy bośniackich muzułmanów, mężczyzn i chłopców, zostało zgładzonych przez Serbów na oczach żołnierzy międzynarodowych sił pokojowych.

Obraz wojny w tym filmie jest nieco inny niż ten, który zdominował kino. Walka widziana oczami kobiet: reżyserki i jej tytułowej bohaterki, tłumaczki, desperacko próbującej powstrzymać wydarzenia, których grozy nikt nie chce przyjąć do wiadomości. Aida (wybitna kreacja Jasny Đuričić) pracuje w bazie ONZ, wokół której gromadzą się tysiące cywilów. Szukając w tłumie męża i synów, ma nadzieję, że uda jej się załagodzić sytuację i uratować bliskich.

Wstrząsająca historia doczeka się kontynuacji

Przemawiając na Festiwalu Filmowym w Sarajewie, Žbanić zapowiedziała, że film będzie opowiadał o konsekwencjach wojny w Bośni w latach 90. i tragicznej historii, która była tematem "Aidy".

"Jest coś, o czym muszę opowiedzieć, a mianowicie o tym, jak te kobiety po wojnie się zjednoczyły - były to głównie chłopki, gospodynie domowe - zjednoczyły się i przełamały wszystkie przeszkody" - mówiła reżyserka.

Choć artystka nie była chętna do podzielenia się szczegółami kontynuacji, zapowiedziała, że produkcja znów skupi się na perspektywie kobiecej. Kiedy po wojnie cały świat chciał zapomnieć o przeszłości i ruszyć naprzód, one wciąż ubolewały z powodu utraty synów i pragnęły ich odnaleźć. Motywacją do dalszej refleksji nad tematem jest dla twórczyni sytuacja w Palestynie i Ukrainie.

