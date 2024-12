"Pianista" go wykończył. Aktor wspomina ciężką transformację do roli

Adrien Brody: "Pianista" go wykończył

Adrien Brody, zdobywca Oscara za rolę w filmie "Pianista" w reżyserii Romana Polańskiego z 2002 roku, otworzył się na temat ekstremalnych środków, jakie podjął, by wcielić się w postać Władysława Szpilmana.

Aktor przeszedł drastyczną przemianę fizyczną, tracąc prawie 14 kilogramów i redukując swoją wagę do zaledwie 58 kilogramów. Jak sam przyznaje, podczas zdjęć często "ledwo pił wodę". Film był kręcony w odwrotnej kolejności, aby pokazać Szpilmana w jego najbardziej wycieńczonym stanie na początku produkcji.

"To była fizyczna transformacja niezbędna dla opowiedzenia tej historii" - powiedział Brody w rozmowie z magazynem New York Magazine’s Vulture. "Ale to otworzyło mnie również duchowo na zrozumienie pustki i głodu w sposób, którego wcześniej nie znałem".

Rola pozostawiła trwały ślad na jego zdrowiu psychicznym i fizycznym. Brody przyznał, że cierpiał na zaburzenia odżywiania przez co najmniej rok, a także zmagał się z bezsennością, napadami paniki i depresją.

Zdjęcie Adreian Brody w filmie "Pianista", fot. "Przywrócone arcydzieła" / materiały prasowe

Adrien Brody wchodzi w rolę na 100%

Brody, znany z metodycznego podejścia do aktorstwa, wielokrotnie poddawał się ekstremalnym doświadczeniom podczas przygotowań do ról. Na planie "Obłęd" poprosił reżysera, by zostawił go w kaftanie bezpieczeństwa, aby lepiej poczuć swoją postać. Podczas kręcenia "Mordercze lato" przypadkowe uderzenie w twarz pozostawiło mu trwałe wgniecenie. Z kolei w "Tlen", grając przestępcę z aparatem ortodontycznym, zrezygnował z protez, co zakończyło się bolesnym procesem usuwania aparatu.

"Brutalista": Adrien Brody jako architekt László Toth

31 stycznia na ekrany polskich kin wejdzie trzeci film Brady'ego Corbeta - "Brutalista", wyreżyserowany na podstawie własnego scenariusza napisanego razem z Moną Fastvold. Główne role w filmie grają Adrien Bordy, Felicity Jones i Guy Pearce. Cała trójka została nominowana za swoje kreacje do Złotych Globów 2025.

Film opowiada historię wizjonerskiego architekta László Totha, który uciekając z powojennej Europy, przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. Samotny w obcym, nowym kraju, László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wybitny przemysłowiec Harrison Lee Van Buren dostrzega jego talent do budowania. Ale władza i dziedzictwo mają swoją cenę...

