Jack Merrill: trudne lata młodości

Jack Merrill, 65-letni aktor znany z filmów "W dolinie Elah", "Spisek ośmiu" i "Niebezpieczny układ", dorastał w Evanston, Illinois. Mieszkał z czterema starszymi siostrami w dużym, choć nieszczęśliwym domu. Jego ojciec, Jerome Holtzman, był znanym dziennikarzem sportowym w "Chicago Sun-Times". Mimo prestiżu ojca, dzieciństwo Merilla było pełne napięć. Matka z narcystycznymi skłonnościami skupiała się głównie na sobie. Jack czuł, że bez względu na wszystko zawsze postępuje źle.

Szkoła średnia stała się dla niego schronieniem. Miał tam bliskich przyjaciół i pierwsze romantyczne relacje. Niezbyt dobre oceny nadrabiał sympatią nauczycieli. W latach 70., podobnie jak rówieśnicy, eksperymentował z używkami. W wieku 17 lat wyprowadził się z domu po kłótni z ojcem. Przez długie miesiące pracował w klubach i zaczął spełniać marzenie o aktorstwie. To właśnie wtedy wydarzyła się sytuacja, która zmieniła jego życie na zawsze.

Jack Merrill - spotkanie z porywaczem

"Chodziłem popływać do YMCA i pewnej nocy, po pływaniu, gdy wracałem do domu, jakiś facet zatrzymał się i powiedział: 'Chcesz się przejechać?’. [...] on zaczął szybko jechać i skręcił w naprawdę złą dzielnicę. Powiedział: 'Zamknij drzwi'" - opowiadał Merrill.

Mężczyzna z auta okazał się być niebezpiecznym przestępcą o imieniu John Wayne Gacy, który w latach 70. XX wieku siał postrach w Chicago, porywając młodych mężczyzn i chłopców. Został skazany za 33 morderstwa, choć sam przyznawał, że liczba ofiar mogła sięgać 45. Ciała zakopywał na swojej posesji. Służby uchwyciły go w 1978 roku, a dwa lata później padł wyrok, który wykonano w 1994 roku. John Wayne Gacy został skazany na śmierć.

Zdjęcie John Wayne Gacy / Chicago Tribune / Getty Images

Niebezpieczny mężczyzna odurzył młodego Jacka, skuł i zabrał do domu. Merrill miał wtedy 19 lat. Aktor wspomina, że Gacy nazwał go "innym niż wszyscy chłopcy". Stwierdził, że to jego szansa na przetrwanie i kurczowo trzymał się tej myśli. Wiedział, że nie mógł go zdenerwować.

"Tak przetrwałem jako dziecko - nauczyliśmy się siedzieć cicho podczas napadów złości moich rodziców" - wyjawił aktor.

Jack Merrill: "Byliśmy tam godzinami"

John Wayne Gacy podał młodemu Jackowi używki i zaciągnął do sypialni. Zastraszył go, po czym wykorzystał. Merrill wiedział, że nie może się wyrywać, by wyjść z tego cało.

"Byliśmy tam godzinami. W końcu zauważyłem, że jest zmęczony. Nagle powiedział: 'Zabiorę cię do domu'" - zdradził Jack.

"Wysadził mnie niedaleko miejsca, z którego mnie odebrał. Było około 5 rano. Dał mi swój numer telefonu i powiedział: 'Może kiedyś znowu się spotkamy'" - dodał.

Merrill szybko pozbył się kontaktu do Johna. Nie zadzwonił na policję, ponieważ nie wiedział, kim mężczyzna był naprawdę. Obiecał sobie jedno.

Zawarłem pakt sam ze sobą, że to przetrwam. Nie zamierzałem zostawiać swojego szczęścia w tym domu Jack Merrill

Kilka miesięcy później zobaczył artykuł w "Chicago Sun-Times" o znalezieniu ciał przy posesji Gacy’ego. Nie ujawnił się ze względu na powiązania. Była to gazeta, w której pracował jego ojciec. Jednak, jak sam powiedział: "gdyby go potrzebowali, zgłosiłby się".

Jak Jack Merrill doszedł do siebie?

Jack Merrill przeprowadził się do Nowego Jorku i na poważnie podjął się kariery aktorskiej. Ocieplił relacje z rodzicami. Chodził na terapię.

"Oprah robiła show o przebaczeniu. Była tam kobieta [...] Powiedziała, że jeśli nie wybaczy swojemu napastnikowi, nie będzie mogła żyć dalej. Wiedziałem, że muszę to zrobić - jakoś wybaczyć Gacy'emu" - przyznał Merrill.

Jack wyciągnął wnioski z traumatycznej przeszłości. Nie usuwa jej z pamięci, lecz też nie pozwala, by zawładnęła jego życiem. Przyznał, że wcześniej rozmawiał o tym tylko z najbliższą rodziną, jednak wie, jak ważne jest nagłaśnianie takich spraw. Postanowił w końcu wyznać prawdę.

"Nie zrozumcie mnie źle - nadal się z tym zmagam. Nasza kultura jest zafascynowana Johnem Wayne’em Gacym" - wyznał 65-latek.

Od 23 lat Merrill tworzy szczęśliwe małżeństwo ze swoim mężem. Wspólnie opiekują się dwoma futrzakami: psem Fredem i kotem Felixem.

"Jestem dumny z tej podróży. Potrafiłem wyciągnąć wnioski ze złych rzeczy i wykorzystać je dla dobra. Wiecie, mam szczęście. Zawsze miałem szczęście" - przynaje otwarcie.

"Dopiero później, kiedy pisałem o swoim dzieciństwie do tego przedstawienia, zdałem sobie sprawę, że uratowały mnie lekcje, których nauczyłem się w domu. Tamtej nocy uratowały mi życie. Te lekcje - posiadanie tego radaru - zostały ze mną przez całe życie" - dodał.