Oscary 2025 w kryzysie. Nominacje znów przesunięte. Gala zostanie odwołana?

Oscary znowu przesunięte. Nominacje później, ważny obiad znika z kalendarza

Blisko 16 tysięcy hektarów miasta obrócone w pył. Ponad 11 tysięcy uszkodzonych lub zrównanych z ziemią budynków. Tysiące ludzi z utraconym dorobkiem życia. Masa gwiazd Hollywood bez dachu nad głową - m.in.: Mel Gibson, Milo Ventimiglia, Jeff Bridges, Jamie Lee Curtis, Mandy Moore. Taki jest aktualny bilans strat. Seria pożarów w Los Angeles, która trwa od 7 stycznia, nie oszczędza nikogo. W Mieście Aniołów płonie aż siedem dzielnic i zagrożone są sąsiednie miasta: Malibu, Santa Monica i Calabasas. Na ten moment udało się opanować zaledwie jeden z czterech pożarów. Nad ich ugaszeniem pracują dzień i noc amerykańskie i międzynarodowe zastępy strażackie, między innymi z Kanady i Meksyku. Niestety prace utrudniają im silne wichury.

W takich chwilach blichtr i sława schodzą na drugi plan. Taką decyzję podjęła Amerykańska Akademia Filmowa przyznająca Oscary. Już w zeszłym tygodniu informowaliśmy, że zdecydowała się wydłużyć czas głosowania i przesunąć datę ogłoszenia oficjalnych nominacji z 17 na 19 stycznia. Teraz doszło do kolejnych modyfikacji. Kandydatów do Oscarów 2025 poznamy w czwartek 23 stycznia. Co więcej, Akademia zdecydowała o odwołaniu uroczystego obiadu dla nominowanych. Co z samą galą wręczenia nagród?

Oscary 2025 w kryzysie. Gala zostanie odwołana?

Jeszcze w pierwszych dniach stycznia nikt nie przypuszczał, że tegoroczny sezon nagród będzie naznaczony taką tragedią. Podczas gdy Akademia decyduje się na kolejne zmiany w grafiku, BAFTA rezygnuje z dorocznego "Tea Party", a Critic's Choice Awards przesuwa datę wręczenia statuetek na 26 stycznia, samo nasuwa się jedno pytanie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że tegoroczna gala oscarowa się nie odbędzie?

Przypomnijmy, że Oscary 2025 są zaplanowane na w niedzielę 2 marca. Kierujący Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej Bill Kramer i Janet Yang utrzymują, że 97. ceremonia wręczenia najważniejszych nagród filmowych nie zmienia terminu. Gospodarzem wieczoru będzie Conan O'Brien. Choć odwołanie wieczoru oscarowego faktycznie wydaje się mało prawdopodobne, to nie jest niemożliwe, by wprowadzić konieczne modyfikacje w wyglądzie lub przebiegu gali, jeśli zajdzie taka potrzeba.

