Kontrowersyjny film jednak nie przyciągnął widzów do kin. Fatalne wyniki

Oprac.: Paulina Gandor Mocny temat

"Putin" to najnowszy film Patryka Vegi, który trafił do kin 10 stycznia tego roku. To pierwsza anglojęzyczna produkcja w dorobku reżysera. Film nie spotkał się z ciepłym odbiorem krytyków i widzów, a o niewielkim zainteresowaniu tytułem wskazują fatalne wyniki box office'u.

Zdjęcie Kadr z filmu "Putin" / materiały prasowe