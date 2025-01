Gwiazdor Hollywood w przejmujące opowieści o przetrwaniu. Łączy siły z dawnym kolegą

"Heart of the Beast": o czym opowiada film?

"Heart of the Beast" ma przedstawić losy byłego członka oddziałów specjalnych, który walczy o przetrwanie po katastrofie lotniczej. W przetrwaniu w dziczy Alaski pomaga mu wierny przyjaciel. "Heart of the Best" to najnowszy projekt Brada Pitta po głośnym "F1" - filmie, który zobaczymy za kilka miesięcy.

"F1": Brad Pitt w oczekiwanym filmie

"F1", czyli nowa produkcja Apple Original Films, wystartowała z planem zdjęciowym w lipcu 2023 roku. Po 16 miesiącach ciężkiej pracy na planie filmu padł ostatni klaps!

Jak donosi Deadline, Apple za możliwość ekranizacji historii w świecie Formuły 1 zapłaciło 130-140 milionów dolarów. Według spekulacji w trakcie zdjęć koszty dobiły nawet 300 milionów dolarów. Wynika to z faktu, że nagrania realizowane były w trakcie prawdziwych wyścigów Grand Prix, a dni zdjęciowe musiały zostać do nich dostosowane i wielokrotnie przesunięte w czasie.

Premiera została zaplanowana na 27 czerwca 2025 roku.

