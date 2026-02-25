"Z wielkim bólem informujemy o odejściu Katherine Hartley Short. Rodzina jest zdruzgotana tą stratą i prosi o uszanowanie jej prywatności w tym czasie. Katherine była kochana przez wszystkich i będzie zapamiętana za światło i radość, które przyniosła światu" - czytamy w oświadczeniu, które opublikował portal "People".

Katherine Hartley Short nie żyje. Kim była córka uwielbianego komika?

Katherine zmarła 23 lutego 2025 roku. Tego dnia przed siódmą wieczorem zadzwoniono na telefon alarmowy. Lekarz sądowy stwierdził, że kobieta odebrała sobie życie. O tragedii jako pierwsze poinformowało TMZ.

Katherine była przybraną córką Shorta i jego żony, zmarłej w 2010 roku Nancy Dolman. Para adoptowała także dwóch chłopców, Olivera i Henry'ego. Katherine była pracownikiem socjalnym. Zajmowała się także działalnością społeczną, prowadzeniem grup wsparcia dla rodzin i psychoterapią. Unikała mediów. Kilkukrotnie towarzyszyła Shortowi podczas premier lub gal rozdania nagród.

Martin Short odwołuje występy po śmierci córki

Z powodu śmierci córki komik odwołał nadchodzące występy. Razem ze Steve'em Martinem, swym partnerem z planu serialu "Zbrodnie po sąsiedzku", był w trakcie trasy. Obaj mieli pojawić się 27 lutego w Milwaukee i 28 lutego w Minneapolis.

"Z powodu nieprzewidzianych okoliczności koncert Steve'a Martina i Martina Shorta został przełożony" - czytamy w oświadczeniu organizatorów wydarzenia w Milwaukee. Zapewnili, że zakupione bilety będą do wykorzystania w innym terminie.