Córka Johna Amosa dowiedziała się o jego śmierci z mediów. Konflikt między dziećmi aktora

Jak podaje People, Amos zmarł z powodu zastoinowej niewydolności serca nad ranem 21 sierpnia 2024 roku w szpitalu Inglewood. Portal informuje także o konflikcie między dziećmi zmarłego aktora. 58-letnia Shannon Amos, jego córka, wyjawiła, że dowiedziała się o śmierci swojego ojca z telewizji, miesiąc po fakcie. "Jestem rozbita i pozostawiona z wieloma pytaniami o to, co zaszło 45 dni temu i o czym dowiedziałam się, tak jak wielu z was, z mediów" - napisała na swoim koncie na Instagramie.

Shannon oskarżyła swojego brata, 54-letniego K.C., o odizolowanie Amosa od pozostałych członków rodziny oraz żerowanie na jego oszczędnościach. Aktor miał pozostawać pod opieką syna w chwili śmierci. W czerwcu 2023 roku jego córka założyła zbiórkę na portalu crowdfundingowym. Jej celem było zapewnienie odpowiedniej opieki Amosowi. Reprezentująca aktora Belinda Foster wystosowała w jego imieniu oświadczenie, w którym zapewniała, że oskarżenia jego córki są fałszywe, a on sam czuje się dobrze. W listopadzie 2023 roku K.C. został aresztowany za grożenie swojej siostrze w internecie.

Śmierć Johna Amosa. Rodzina aktora uderza w jego syna

W oświadczeniu, które ukazało się 1 października 2024 roku, członkowie rodziny i przyjaciele Amosa ponownie oskarżyli K.C., a także Foster i Eugene'a Brummeta, o finansowe wykorzystywanie zmarłego aktora. "Pomimo naszych powracających próśb o utrzymanie kontaktu, K.C. uniemożliwiał go nam. Kontrolował i monitorował jego rozmowy" - czytamy w nim. "K.C. stworzył obraz bliskiej relacji ojca z synem na potrzeby social mediów. Rzeczywistość była jednak bardziej skomplikowana".

Według oświadczenia aktor cierpiał na demencję, a jego syn miał często podrzucać mu kwestie, które później trafiały do materiałów publikowanych w mediach społecznościowych. Bliscy Amosa pytają także, dlaczego nikt nie poinformował ich o jego śmierci — tym bardziej że jego szczątki skremowano 30 sierpnia. Wskazują także, że Foster podaje się za reprezentantkę aktora, chociaż nigdy nią nie była. "Podejrzewamy, że mogło dojść do zmian w testamencie i próby zawłaszczenia pieniędzy z ubezpieczenia na życie lub innych środków. Jest to tym bardziej niepokojące z powodu zmagań K.C. z uzależnieniem i problemami psychicznymi, a także wcześniejszymi problemami z prawem" - czytamy dalej.

Zdjęcie John Amos / Brent Lewis / Contributor / Getty Images

Belinda Foster reaguje na oskarżenia rodziny Johna Amosa

Na okrążenia rodziny Amosa odpowiedziała Foster. W oświadczeniu przesłanym do redakcji People stwierdziła, że reprezentowała aktora przez 30 lat. "Wiedzą to media oraz agencje, z którymi John współpracował. W tym czasie staliśmy się sobie tak bliscy, że nasze relacje były niemal rodzinne. W ostatnich latach nazywał mnie swoją córką. Nie było to oszustwo, był dla mnie jak ojciec. Po jego odejściu jestem w żałobie" - zapewniała.

Dodała, że Shannon czasem zawiadamiała służby o swoich podejrzeniach co do działań K.C. Nigdy nie stwierdzono jednak żadnych nieprawidłowości. Według niej mężczyzna nie mógł zawiadomić jej o śmierci ich ojca, ponieważ obowiązywał go zakaz wszelkiego kontaktu wydany przez Sąd Najwyższy New Jersey, nałożony po zatrzymaniu w listopadzie 2023 roku. "Na chwilę przed śmiercią John obawiał się, że Shannon może zamienić ją w cyrk, tak jak czyniła to wcześniej z innymi aspektami jego życia. [...] To John poprosił, by poinformować Shannon i resztę świata o jego odejściu z opóźnieniem" - zakończyła.

John Amos. Kariera

Amos urodził się 27 grudnia 1939 roku w New Jersey. Był absolwentem socjologii na uniwersytecie w Kolorado. W czasie studiów grał w futbol amerykański i to z tym sportem planował związać swoją przyszłość. Gdy zdał sobie sprawę, że nigdy nie zostanie wybitnym graczem, skierował się w stronę aktorstwa. Pierwsze kroki stawiał w telewizji, gdzie stosunkowo szybko udało mu się zdobyć popularność.

Amos zagrał w kultowej "Szklanej pułapce 2", a także w równie sławnej komedii "Książę w Nowym Jorku". Kreację Cleo McDowella w tym ostatnim obrazie powtórzył w 2022 roku w sequelu produkcji. Wystąpił również w takich filmach jak "Władca zwierząt", "Rykoszet", "Dr Dolittle 3", "Ciotka kontra mafia" oraz "Nieoszlifowane diamenty". Na małym ekranie mogliśmy go zobaczyć m.in. w miniserialu "Korzenie" i "Prezydenckim pokerze".

"Z głębokim smutkiem informuję, że mój ojciec przeszedł transformację" - napisał w oświadczeniu z 1 października 2024 roku K.C. Amos. - "Był człowiekiem o najłaskawszym sercu. Kochano go na całym świecie. Wielu fanów uważa go za swojego telewizyjnego ojca. Przeżył dobre życie. Jego spuścizna będzie żyła w wybitnych dziełach telewizyjnych i filmowych".