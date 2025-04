Brytyjski komik oskarżony przez policję. Zarzuty postawiły mu cztery kobiety

Russel Brand: komik oskarżony

Brytyjska policja oskarżyła aktora, komika, a ostatnio komentatora społecznego Russela Branda o nieodpowiednie zachowanie oraz inne seksualne wykroczenia wobec czterech kobiet. Oświadczenie w tej sprawie wydano w piątek, 4 kwietnia, po południu. Na początku przyszłego miesiąca Brand ma pojawić się w sądzie.

"Dziś upoważniliśmy policję do oskarżenia Russella Branda o seksualne wykroczenia" - cytuje wypowiedź prokuratora Jaswant Narwala CNN. "Dokładnie przejrzeliśmy materiały dowodowe po policyjnym śledztwie, jakie zostało przeprowadzone po emisji filmu dokumentalnego stacji Channel 4 we wrześniu 2023 roku. Stwierdziliśmy, że Russell Brand powinien zostać oskarżony o wykroczenia, włączając to gwałt, napaść seksualną oraz nieprzyzwoite zachowanie".

Sprawą byłego komika zajęto się we wrześniu 2023 roku po tym, kiedy artykuły o jego zachowaniu w wyniku wspólnego śledztwa opublikowały The Sunday Times, The Times. Materiały wyemitowała również stacja telewizyjna Channel 4 w programie "Dispatches. Według informacji policji jedna kobieta oskarżyła go o gwałt (do zdarzenia miało dojść w 1999 roku), dwie inne miałby być molestowane przez gwiazdora.

Russell Brand: w 2023 roku odpierał zarzuty

Russell Brand, brytyjski aktor i komik oraz były mąż Katy Perry, w 2023 roku zamieścił w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym odpierał zarzuty i stwierdził, że ataki na niego są absurdalne. Zwrócił również uwagę na to, że jego otwartość w sprawach intymnych została przeinaczona, a on sam stał się celem zaplanowanej akcji.

Kim jest Russell Brand?

Russell Brand: Kim jest? Russel Brand to brytyjski aktor i komik znany z takich filmów jak "Dziewczyny z St. Trinian", "Chłopaki też płaczą" czy "Śmierć na Nilu". Od pewnego czasu mężczyzna w swoich wystąpieniach krytykuje mainstreamowe media i zajmuje się teoriami spiskowymi.