Bruce Willis: uwielbiany aktor mierzy się z chorobą

Bruce Willis wystąpił w wielu produkcjach z mianem kultowych, jednak już dawno temu wycofał się ze swojego zawodu. Przyczyną jest nieustannie postępująca choroba (nieuleczalna forma demencji oraz rozwijająca się jednocześnie afazja), która sprawia, że aktor ma problem z mową, orientacją oraz koordynacją. Oficjalnie o jego złym stanie poinformowała fanów w 2022 roku jego obecna żona, Emma Heming Willis.

"Wciąż uczę się tego, jak trudną chorobą jest demencja. A jest ona trudna nie tylko dla pacjenta, ale i dla jego rodziny. Nie inaczej jest w naszym przypadku. Mówi się, że to choroba całej rodziny i rzeczywiście tak jest" - wyznała żona aktora we wrześniu 2023 roku.

Bruce Willis dziękuje policjantom za ich służbę. Internauci są wzruszeni

Rodzina Bruce'a Willisa nie ucierpiała w wyniku wyniszczających pożarów. Mimo to nie są obojętni na to, jaka tragedia dotknęła w ostatnich dniach Stany Zjednoczone. Aktor wykorzystał okazję, by podziękować służbom ratowniczym za ich pracę i pomoc potrzebującym oraz by wyrazić ogromny podziw.

"Spotykając służby, Bruce nigdy nie przegapił okazji, by okazać swoją wdzięczność szczerym uściskiem dłoni i powiedzieć: 'dziękuję za twoją służbę'. Wczoraj nie było inaczej" - napisała żona Willisa. Kobieta zamieściła na Instagramie filmik prezentujący mężczyznę podczas rozmowy z policjantami.

Wideo wywołało niemałe poruszenie w sieci. "To sprawia, że moje serce jest pełne" - napisała jego córka Tallulah. Zdanie dziewczyny miało także wielu innych, przejętych internautów:

"Naprawdę jest niesamowitym człowiekiem - nic nie może mu tego odebrać",

"Zawsze uprzejmy i zawsze wdzięczny. Twój człowiek jest jedyny w swoim rodzaju!",

"Taki właśnie jest. To nigdy, przenigdy nie odchodzi. To jego serce i dusza".

