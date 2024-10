Andrew Garfield broni Mela Gibsona. "To naprawdę empatyczny facet"

W rozmowie z People Garfield opisał Gibsona jako "naprawdę empatycznego gościa". Przyznał, że jako wyznawca judaizmu, wybaczył gwiazdorowi "Mad Maxa" wcześniejsze haniebne wypowiedzi o jego religii i odbył z nim wiele "głębokich, ważnych rozmów" w czasie zdjęć do "Przełęczy ocalonych".

Według Garfielda w ostatnich latach Gibson ciężko pracował nad sobą. "Dzięki Bogu, ponieważ jest niesamowitym filmowcem i według mnie zasługuje, by dalej tworzyć. Zasługuje na to, ponieważ ma ogromne serce, pełne współczucia" - mówił dwukrotnie nominowany do Oscara aktor.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Przełęcz ocalonych" [trailer] materiały dystrybutora

"To ten rodzaj reżysera, który po obejrzeniu materiału ze zdjęć będzie miał wilgotne oczy. Wie, kiedy coś było dobrze i kiedy nie wyszło. A ja naprawdę mu ufałem. I jest szczerym narratorem, więc czuje... Nie może nic na to poradzić, po prostu współodczuwa wszystko. To naprawdę empatyczny facet" - kontynuował.

"Nauczyłem się, że ludzie mogą się uzdrowić. Że mogą się zmienić i otrzymać pomoc. Że każdy zasługuje na szacunek. W końcu, że każdy z nas zasługuje na drugą, trzecią, czwartą szansę, bo nikt nie jest nieomylny" - zakończył Garfield.

Zdjęcie Andrew Garfield i Mel Gibson / Frazer Harrison / Staff / Getty Images

Mel Gibson. Hollywood podzielone w sprawie aktora

Odtwórca roli Spider-Mana nie jest jedynym, który wziął w obronę Gibsona. W ostatnich latach przychylnie wypowiadali się o nim między innymi Jodie Foster, Whoopi Goldberg i Robert Downey Jr.

Są jednak gwiazdy, które nie wierzą w zmianę Gibsona. Wśród nich jest Winona Ryder. Podczas jednego z przyjąć w latach 90. aktor miał obrazić jej homoseksualnego znajomego, a później kierować w jej stronę antysemickie inwektywy. Słowa wsparcia Ryder wyraził między innymi Seth Rogen, który także nie jest fanem gwiazdora "Zabójczej broni".

Mel Gibson. Upadek gwiazdy kina

Mel Gibson w latach 2005-2011 mierzył się z konsekwencjami swoich problemów z alkoholem. W tym czasie aktor, często pod wpływem, dopuścił się niewłaściwego zachowania względem oficer policji. Natomiast wobec dawnej partnerki kierował groźby i inwektywy.

Gdy kontrowersje zaczęły się piętrzyć, na jaw wyszły także wypowiedzi aktora z przeszłości. Okazało się, że wielokrotnie zdarzały mu się zachowania godzące w mniejszości religijne i seksualne.

Wydawało się, że Hollywood dało mu drugą szansę, gdy w 2016 roku stanął za kamerą "Przełęczy ocalonych". Film otrzymał sześć nominacji do Oscara. Dwie z nich — za film i reżyserię — trafiły do Gibsona. Garfield był nominowany za najlepszą rolę pierwszoplanową.

Jednak w kolejnych latach już nie powtórzył tego sukcesu. Obecnie Gibson występuje w filmach klasy B (lub gorszych). Być może w najbliższym czasie odniesie kolejne sukcesy reżyserskie. W styczniu 2025 roku do kin wejdzie jego kameralny thriller "3000 metrów nad ziemią" z Markiem Wahlbergiem w roli głównej. Planuje także rozpoczęcie zdjęć do kontynuacji "Pasji" z 2004 roku oraz piątej części "Zabójczej broni", w której także wystąpi.