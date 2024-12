Blake Lively wystąpiła w roli głównej w adaptacji bestsellerowej powieści autorstwa Colleen Hoover "It Ends With Us" . Na aktorkę wylała się fala krytyki za sposób, w jaki promowała produkcję. Zarzucano jej, że wypowiada się o filmie, którego tematem przewodnim jest przemoc, jakby to była komedia romantyczna lub wakacyjny blockbuster. W tle mówiło się o rzekomym konflikcie gwiazdy z reżyserem i odtwórcą jednej z ról - Justinem Baldonim. Przyczyną nieporozumień miały być m.in. dwie różne wizje artystyczne na ten film.

Justin Baldoni komentował sytuację na londyńskiej premierze w sierpniu, mówiąc, że nie wyreżyseruje drugiej części produkcji, a za sterami sequela może stanąć Lively. Z kolei Daily Mail informał, iż Baldoni nie jest bez winy - podobno miał za bardzo wczuć się w rolę przemocowca w "It Ends With Us". Plotkowano również o jego niestosownym zachowaniu wobec Blake Lively i członków ekipy. Teraz aktorka wysunęła konkretne oskarżenia.

Według informacji uzyskanych przez serwis TMZ, Blake Lively oskarżyła Baldoniego o molestowanie seksualne, twierdząc, że aktor spowodował u niej "poważny niepokój emocjonalny". Z pozwu wynika, że odbyło się spotkanie, w którym omówiono roszczenia Lively i jej żądania dotyczące pracy nad filmem. Wzięły w nim udział różne osobistości, w tym mąż Lively, Ryan Reynolds. Aktorka oskarżyła także Baldoniego o rzekome działania w celu zepsucia jej reputacji.

Prestiżowa agencja aktorska WME zakończyła współpracę z Baldonim. Informację potwierdził The New York Times, powołując się na słowa Ari'ego Emanuela. Z kolei po stronie Blake Lively stanęły m.in. Gwyneth Paltrow i Amy Schumer, które wyraziły wsparcie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Amber Heard zabrała głos w sprawie oskarżeń Blake Lively

Amber Heard w najnowszej wypowiedzi odniosła się do oskarżeń wystosowanych przez Blake Lively. W rozmowie z NBC News powiedziała, że media społecznościowe to miejsce, gdzie kłamstwo staje się prawdą, dodając, że "widziała to na własne oczy".

Pozew przeciwko Baldoniemu zawiera także oskarżenie o rzekome działania, mające na celu zniszczenie reputacji Lively. Ponoć gwiazdor zwrócił się o pomoc do znanej menadżerki do spraw kryzysów, Melissy Nathan. To ta sama kobieta, którą Johnny Depp zatrudnił podczas głośnej rozprawy sądowej przeciwko Amber Heard.

W oświadczeniu przekazanym NBC News, Heard powiedziała: "Media społecznościowe to personifikacja klasycznego powiedzenia 'Kłamstwo zdąży przejechać pół świata, zanim prawda zdąży założyć buty'. Widziałam to na własne oczy, z bliska. Jest to tak przerażające, jak i destrukcyjne" - podsumowała aktorka.

1 czerwca 2022 roku zakończył się "proces dekady", jak określa się sądową batalię między Amber Heard i jej byłym mężem. Johnny Depp pozwał eksmałżonkę o zniesławienie i wygrał - ława przysięgłych uznała, że aktorka w istocie naruszyła jego dobre imię w felietonie, w którym opisała samą siebie jako ofiarę przemocy domowej.

Na korzyść Deppa zasądzono odszkodowanie w wysokości 10,3 mln dolarów. Jednocześnie ławnicy uznali, że aktor też dopuścił się zniesławienia, w związku z czym został zobowiązany do wypłacenia byłej żonie zadośćuczynienia w wysokości 2 mln dolarów. Choć zgodnie z werdyktem Heard miała zapłacić Deppowi ponad 10 mln dolarów zadośćuczynienia, zwaśnione strony zawarły ugodę. Kwotę odszkodowania zredukowano wówczas do jednego miliona dolarów.