Za oscarowy film zapłacili jej... kanapkami! Aktorka wyznaje prawdę

Trylogia "Władca Pierścieni" jest adaptacją epickich powieści Tolkiena, składającą się z trzech filmów: "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia" (2001), "Władca Pierścieni: Dwie Wieże" (2002) oraz "Władca Pierścieni: Powrót Króla" (2003)., które szybko zdobyły uznanie i sympatię widzów. Produkcje wyreżyserowane przez Petera Jacksona zostały także uhonorowane licznymi nagrodami, w tym Oscarami. Należą do kultowych filmów fantasy.

Cate Blanchett o "Władcy Pierścieni": "Mogłam zachować elfie uszy"

W trylogii Cate Blanchett wcieliła się w postać Galadrieli, jednej z najpotężniejszych przedstawicielek rasy elfów. Można by przypuszczać, że skoro angaż zdobyła w tak docenionym filmie, jej wypłata również była zdumiewająca. Otóż nic bardziej mylnego!

Aktorka ostatnio pojawiła się w programie "Watch What Happens Live", w którym prowadzący Andy Cohen zapytał ją o jej najbardziej dochodową rolę. Zasugerował, że według niego mogłaby to być seria "Władcy Pierścieni", na co aktorka odpowiedziała zdecydowanie.