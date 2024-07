Wspominamy kultowe cytaty Jerzego Stuhra: "Tu Ryba, wzywam cię, Akwarium"

Komisarz Ryba w "Kilerze" (1997)

W "Kilerze" Juliusza Machulskiego był idealnym bohaterem drugiego planu, twardym i zdecydowanym dowódcą jednostki antyterrorystycznej policji. Był jak bulterier, jak Tommy Lee Jones:

- Masz być jak bulterier!

- Będę.

- Jak wściekły byk!

- Będę!

- Jak Tommy Lee Jones w Ściganym!

- Będę!

- No, to spieprzaj!

W kultowej scenie w aucie, gdzie po odśpiewaniu piosenki "Orła Cień" zespołu Varius Manx, komisarz zgłasza się na radiu:

Reklama

-Tu Ryba, wzywam cię, Akwarium

Pamiętamy również błyskotliwą odpowiedź na "pomyłkę":

- Panowie, ale to jest jakaś pomyłka!

- Pomyłka... moja żona miała na drugie Pomyłka.

Maks w "Seksmisji" (1983)

"Seksmisja" w reżyserii Juliusza Machulskiego do dziś bawi do łez. Jerzego Stuhra zapamiętamy w niej z roli Maksa i jego porywających wypowiedzi, które często komentowały istotne wydarzenia, na przykład polityczne:

- Uwaga, grupa! Kierunek? Wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja.

- Miano nas obudzić bez względu na sytuację polityczną, co mnie obchodzi jakaś tam wasza wojna?

- Czy można stąd zadzwonić na miasto? Małżonka się niepokoi!

Znalazły się też bardziej uniwersalne komentarze, które po prostu rozbrajają absurdem:

- Ty, chodź no tu. Gdzie ty tam idziesz? Chodź tu do pana. Jaki dobry! Jaką ma ładną panią! Tylko jakaś taka poważna... A czemu ona taka poważna, co? Grubciu... No masz. Co, dobre paproszki? Jedz, jedz. Jak nie będziesz jadł, to pani cię zamknie w takiej dziurze jak nas tutaj - mówił do odkurzacza.

- Tu jest ta wylęgarnia?

- Tu się rozmnażają.

- No mówię właśnie.

- Widzę ciemność, ciemność widzę

- Nie wstanę! Tak będę leżał!

Pamiętamy też pustą butelkę po winie marki Wino i gazetę w kaloszu:

- Hej! Nasi tu byli!

Zdjęcie Jerzy Stuhr i Olgierd Łukaszewicz w filmie "Seksmisja" / materiały prasowe

Szyszkownik Kilkujadek w "Kingsajzie" (1987)

A w zasadzie "nadszyszkownik". Panuje w krainie zwanej Szuflandią, w podziemiach Instytutu Badań Czwartorzędu. Wytrwale broni "tajemnicy kingsajzu", by podwładni nie dowiedzieli się o powiększaniu się do rozmiarów ludzkich. Oczarował widzów wypowiedziami:

- Oż ty w dziuple kopany!

- A mnie się nie podoba wasza wredna gęba... Wiecie co? Ja wami każę nakarmić ptaszysko.

- Popowiększali się i w dupach się poprzewracało. Za dobry byłem!

- Ja wiem, polokoktowcy nas nie kochają. Ale my ich będziemy tak długo kochać, aż oni nas wreszcie pokochają.

Osioł w serii "Shrek"

Jerzego Stuhra znamy również jako Osła, przyjaciela zielonego ogra Shreka. Aktor dubbingował przebojowe zwierzątko we wszystkich częściach sagi. Kto nie pamięta takich perełek jak:

- Wympsło ci się?

- Ej, mam bomba pomysł! Z moim mózgiem i z Twoim gabarytem cała droga nasza! Nikt nam nie podskoczy!

- Oślepłem, oślepłem! Czy jeszcze kiedyś zagram na skrzypcach?!

W scenie, gdzie Shreka ugodziła strzała, również rozśmieszył widzów do łez słowami:

- A jak zobaczysz taki długi, ciemny tunel to nie idź w stronę światła!

Zobacz też: Jerzy Stuhr: Wodzirej, amator, Maks. Najwybitniejsze role