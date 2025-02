Martin Scorsese o "Weselu" Wajdy. Nikt nie spodziewał się takiego wyznania

Andrzej Wajda od lat fascynował się dramatem Stanisława Wyspiańskiego, ale jego pierwsza próba adaptacji "Wesela" na scenie Starego Teatru w Krakowie nie spełniła oczekiwań. Krytycy zarzucali reżyserowi, że zabił magię tekstu, pozbawiając go niezwykłej poetyckości. W odpowiedzi na krytykę Wajda podjął decyzję o przeniesieniu historii na wielki ekran.

Scenariusz napisał Andrzej Kijowski, a sam Wajda postawił na wierność oryginałowi. Zdecydował się jednak na istotną zmianę - akcja filmu toczyła się w izbie tanecznej, pełnej tańczących gości, co nadało produkcji wyjątkową dynamikę. To właśnie ta decyzja stała się kluczowa dla sukcesu filmu.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Julian Świeżewski laureatem Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego. Kolejny sukces za rolę w filmie „Biała odwaga” INTERIA.PL

Olbrychski: "To jest błąd"

Wajda zaprosił do współpracy czołówkę polskich aktorów, w tym Daniela Olbrychskiego, który wcielił się w rolę Pana Młodego. Jednak sam Olbrychski od początku nie był przekonany do projektu. "Mówiłem Andrzejowi: 'Jak chcesz, to rób, ale to jest błąd. Wiersz w kinie nie ma szans'" — wspominał po latach aktor.

Olbrychski w tamtym czasie był bardzo zapracowany. Wcielał się w postać Kmicica w "Potopie" Jerzego Hoffmana, co skutkowało chronicznym zmęczeniem.

"Gdy przyjeżdżałem na plan "Wesela", od razu kładli mnie spać choćby na trzy kwadranse" — opowiadał. To właśnie na jednym z takich odpoczynków doszło do pamiętnej sceny z Ewą Ziętek, która grała jego filmową żonę.

Ewa Ziętek: "Leżałam z moim idolem"

Dla Ewy Ziętek rola Panny Młodej była jednym z pierwszych zawodowych wyzwań. Młoda aktorka nie kryła ekscytacji. "Pół roku wcześniej kochałam się w Danielu Olbrychskim, a nagle leżałam z nim. Było to jak spełnienie marzenia" — wspominała z uśmiechem.

Wajda doskonale wykorzystał chemię między aktorami, tworząc jedną z najbardziej zapadających w pamięć scen w historii polskiego kina. Do pracy operatorskiej reżyser zatrudnił Witolda Sobocińskiego, który nadał filmowi wizualny charakter inspirowany malarstwem Wyspiańskiego. Sobociński malował światło i kadry niczym obrazy, tworząc wyjątkowy klimat, który krytycy zgodnie uznali za kluczowy element sukcesu filmu.

Zdjęcie Ewa Ziętek

Mieszane reakcje krytyków: geniusz czy "wrzask"?

Premiera "Wesela" odbyła się 9 stycznia 1973 roku w warszawskim kinie "Moskwa". Krytycy byli podzieleni. Zagraniczne media pisały o "obrazie nienasyconego geniuszu" i "arcydziele", ale w Polsce Antoni Słonimski określił film mianem "wrzasku i bełkotu". Jego zdaniem Wajda zlekceważył prawdę historyczną i poezję Wyspiańskiego.

Inni recenzenci docenili jednak sposób, w jaki reżyser wydobył z "Wesela" jego dramaturgiczne piękno. "Wajda uwydatnił bogactwo postaci i rytm rozwijających się sytuacji, kreując autonomiczną rzeczywistość" — pisał Bolesław Michałek na łamach "Kina".

Srebrna Muszla i uznanie Scorsese

Film zdobył Srebrną Muszlę na festiwalu w San Sebastian i zyskał międzynarodowe uznanie. Martin Scorsese uznał "Wesele" za jedno z najważniejszych dzieł polskiej kinematografii, a reżyser Elia Kazan podczas spotkania z Wojciechem Pszoniakiem pytał o genialny scenariusz, mylnie sądząc, że Pszoniak jest jego autorem.

Po latach Wajda przyznał, że przeniesienie "Wesela" na ekran było jednym z najważniejszych punktów jego kariery. "Przeszliśmy do nieśmiertelności" — stwierdził podczas uroczystego pokazu zrekonstruowanej wersji filmu w 2010 roku.

Czesław Niemen jako Chochoł i magiczny klimat filmu

Jednym z najbardziej charyzmatycznych elementów filmu była postać Chochoła, w którą wcielił się Czesław Niemen. Wajda uznał, że jego awangardowy styl doskonale wpisuje się w wizję filmu. Wybór Niemena spotkał się z uznaniem zarówno krytyków, jak i widzów. "Chochoł śpiewany przez Niemena to pomysł genialny" — zauważył Andrzej Kołodyński.

To właśnie te decyzje - od obsady po wybór plenerów - sprawiły, że "Wesele" stało się filmem kultowym, który przetrwał próbę czasu.

Zobacz też:

Aktorka złamała serce gwiazdorowi "Wojny domowej". Pisana mu była inna kobieta

Pola Raksa kochała go do szaleństwa, ale nie mogli być razem. O jej romansie ze znanym reżyserem było głośno

Dzięki tej produkcji powróci na szczyt? Tomasz Karolak kluczem do sukcesu