Kino na Granicy: przedpremiery i spotkania z gwiazdami

Kino na Granicy 2025: przedpremiery

Prezentujące co roku ponad 100 filmów Kino na Granicy to od wielu lat okazja do zapoznania się z tym, co dzieje się w polskim kinie oraz kinie naszych południowych sąsiadów. Tradycyjnie, w programie znalazły się także pokazy przedpremierowe. Co zobaczymy w tym roku?

"Kino na Granicy nie jest festiwalem w branżowym rozumieniu tego słowa, nie mamy konkursu, co uważamy za zaletę naszej imprezy, bo wpływa to na jej niezobowiązującą, przyjacielską atmosferę. Mimo wszystko, wielu twórców i producentów, właśnie w Cieszynie chce pokazywać filmy po raz pierwszy, przed premierą" - mówi Łukasz Maciejewski , polski dyrektor programowy.

Reklama

"W tym roku znowu mamy imponującą reprezentację pokazów przedpremierowych. Adam Sikora, wybitny operator i reżyser, pokaże swój najbardziej radykalny projekt z dotychczasowych - 'Emiter'. Debiutant, Adam Nowak w 'Intersection' z przejmującą kreacją Sebastiana Cybulskiego, w konwencji futurystycznej opowiada o świecie poszukującym wartości. Jednym z moich ulubionych tytułów w sekcji Nowe polskie filmy jest 'Prześwit' Magdaleny Pięty. Poruszający, wspaniale opowiedziany dramat spod znaku kina Egoyana czy Dumonta, z najlepszą z dotychczasowych kreacją Cezarego Łukaszewicza" - dodaje.

Wybrane do programu tytuły to oczekiwane przez publiczność filmy.

"Przed planowanymi premierami kinowymi w Cieszynie zobaczymy także 'Panią od polskiego' Radosława Piwowarskiego, dobrze przyjęte w Gdyni filmy: 'Utrata równowagi' Korka Bojanowskiego i 'Próba łuku' Łukasza Barczyka, a także 'Sny pełne dymu' Doroty Kędzierzawskiej oraz 'Camper' Łukasza Suchockiego. Z koprodukcji międzynarodowych pokażemy 'Sanatorium pod klepsydrą' Stephena and Timothy'ego Quay'ów, 'Treasure' Julii von Heinz oraz 'Unmoored' Caroline Ingvarsson" - zapowiada Maciejewski.

Zdjęcie Kadr z filmu Łukasza Barczyka "Próba łuku" / materiały prasowe

Kiedy zaczyna się 27. Kino na Granicy?

Nad Olzę przyjadą ekipy wszystkich wymienionych polskich filmów, reżyserzy oraz odtwórcy głównych ról, wśród nich m.in. Krzysztof Globisz, Zbigniew Zamachowski, Marieta Żukowska, Tomasz Schuchardt, Nel Kaczmarek, Cezary Łukaszewicz, Marta Żmuda Trzebiatowska oraz Lech Dyblik.

27. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 30 kwietnia - 4 maja 2025 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Interia jest patronem medialnym festiwalu.